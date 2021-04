Bardi, "successivamente per la vaccinazione sarà il turno degli over 70"

Per la Basilicata "da martedì 6 aprile, alle ore 14, partirà la piattaforma Poste per la prenotazione per le categorie più fragili: sono oltre 50 mila lucani che devono avere la priorità. Successivamente sarà il turno degli over 70". Lo ha reso noto il presidente della Regione, Vito Bardi.

In un comunicato diffuso ieri sera dall'ufficio stampa della Giunta lucana è specificato che "la prenotazione sarà possibile inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria al link: 'https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/' e al numero verde 800.00.99.66".