Minacce al Ministro Speranza, la solidarietà dei Consiglieri Roberto Cifarelli e Marcello Pittella del Gruppo regionale del Partito Democratico Stanchezze e frustrazioni accumulate in oltre un anno di pandemia possono essere comprensibili, ma non giustificano in nessun modo atti di violenza e di ritorsione, che condanniamo con fermezza, nei confronti delle Istituzioni e di quanti stanno facendo il possibile per tiraci fuori da questa situazione. All’amico Roberto Speranza e alla sua famiglia desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà per le gravissime minacce ricevute.

Al Ministro della Salute chiediamo, quale risposta a questi vili attacchi, di proseguire con maggiore forza e determinazione nel suo grande impegno volto al contenimento del contagio ed all’intensificazione della campagna vaccinale affinché si possa mettere definitivamente alle spalle l’esperienza più drammatica che viviamo dal dopoguerra.