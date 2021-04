Incontri per definire azioni che possano non solo offrire maggiori e migliori servizi alla cittadinanza

Come avevamo annunciato nelle scorse settimane, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle di Scanzano Jonico hanno avviato un laboratorio di riflessione e confronto con la cittadinanza, nell’intento di definire quelli che saranno i punti del programma da proporre alle prossime elezioni amministrative. Il primo tavolo di confronto è stato quello sui luoghi e le occasioni di aggregazione, sui giovani e gli anziani, sul sociale e il terzo settore.

Con noi hanno dialogato esponenti del mondo dei giovani e dei meno giovani, professionisti del terzo settore e della programmazione europea, educatori, rappresentanti delle associazioni del nostro paese. Il filo conduttore di questi incontri è stato quello di definire azioni che possano non solo offrire maggiori e migliori servizi alla cittadinanza, ma soprattutto far riscoprire un senso di appartenenza alla comunità, imprescindibile per ogni azione di governo.

Per questo motivo, animati della necessità di costruire una visione per il nostro paese che possa renderlo attento alle esigenze di tutti e, in particolare, dei più deboli e vulnerabili, e allo stesso tempo all’avanguardia e al passo con i tempi di un mondo che cambia, annunciamo il primo incontro pubblico (che verrà trasmesso su Facebook) venerdì 9 aprile alle ore 19:30. Sarà questa l’occasione per condividere le riflessioni del nostro laboratorio con i cittadini e avviare un percorso di confronto costante che possa coinvolgere e impegnare quanti hanno a cuore le sorti del nostro paese.