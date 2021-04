Il programma dovrà essere attuato nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti e convalidati dal ministero

L'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha completato oggi la valutazione tecnica sulla documentazione presentata dalla società Total E&P Italia spa a seguito della diffida del 24 marzo scorso, con la quale era stata disposta l'anticipazione della fermata generale del Centro Olio di Tempa Rossa prevista per la fine di aprile. La società, dopo una fermata di 15 giorni, durante la quale ha effettuato la verifica e la sostituzione delle valvole di processo difettose e la revisione del sistema di vibrazione dei ventilatori dell'unità di refrigerazione dell'impianto, in attesa della prevista fermata generale del 25 aprile e nelle more del completamento dello studio di affidabilità, al fine di garantire di operare nel rispetto della sicurezza di tutte le unità impiantistiche e della tutela dei lavoratori, dovrà attuare un programma di controllo, predisposto dall'ente di Certificazione Internazionale Rina.

Tale programma dovrà essere attuato nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti e convalidati dal ministero della Transizione Ecologica - Unmig con l'ultima nota del 6 aprile e durerà fino al 25 aprile 2021, data di inizio della fermata generale, durante la quale saranno realizzate le ulteriori attività manutentive. In sede di verifica di tale programma, da parte degli uffici regionali, con il supporto tecnico-scientifico dell'Ispra, è stato previsto, ai fini dell'accertamento del rispetto dei requisiti ambientali, l'obbligo per il gestore dell'impianto di trasmettere all'Arpab, con cadenza giornaliera, i dati orari dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione convogliata correlati ai limiti produttivi di ogni sezione/unità di impianto adottati. Prosegue, nel frattempo, lo studio di affidabilità dell'impianto da parte di Rina, i cui primi risultati saranno sottoposti alla valutazione degli uffici regionali, di Arpab ed Ispra. Il primo incontro è fissato per martedì prossimo.