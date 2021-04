Non ci sono elenchi per le somministrazioni è necessaria l’autocertificazione

“Da domenica 11 a mercoledì 14 aprile vaccineremo genitori, tutori, affidatari, caregiver e familiari conviventi di minori di 16 anni, nati dunque dopo il primo gennaio 2005, che siano in condizione di grave disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992, ex art. 3 comma 3.

Non essendoci elenchi, abbiamo suddiviso le somministrazioni, per le quali è necessaria l’autocertificazione, sulla base di un ordine alfabetico e questo criterio sarà valido in tutta la regione. Lunedì prossimo forniremo informazioni utili per gli altri caregiver. Contestualmente, proseguiremo con le vaccinazioni con Pfizer e Moderna degli ultrafragili, che stiamo contattando, degli insegnanti e degli appartenenti alla Polizia municipale”. È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.