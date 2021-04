Prevista una piscina all’aperto semi-olimpionica ed una per bambini ed un'area camper

Hanno preso il via a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione della piscina e del centro sportivo-turistico in contrada Mosileo. A darne notizia è il sindaco, avv. Christian Giordano, che insieme all’amministrazione comunale ed all’ufficio tecnico, ha visitato il cantiere, i cui lavori hanno preso nella mattina del 14 aprile. Contrada Mosileo si trova all’ingresso del territorio vietrese per chi proviene dalla vicina Campania e dal salernitano. "La Porta della Lucania" – così è denominato Vietri - con questo nuovo progetto avrà un ingresso dal lato nord diverso e molto più accogliente, con una importante struttura sportiva.

“Il progetto aggiornato – ha dichiarato il sindaco Giordano - prevede la realizzazione di un centro sportivo con una piscina all’aperto semi-olimpionica, una piscina per bambini con idromassaggio ed altre attività collaterali, come il tiro con l’arco, bocce ed altre attività. Nella vicina pineta sarà realizzata una nuova area camper e una area dedicata al barbecue. Avevamo ereditato un “problema” e oggi abbiamo tanta voglia di restituire ai vietresi una importante opera pubblica, spesso promessa, ma, fino ad oggi, mai realizzata. La sola pulizia e bonifica di questa area sarebbe già stata una importante “opera pubblica”, dal momento che da diverse decine di anni si trovava in stato di abbandono. Abbiamo però pensato di fare di più: puntiamo a valorizzare quest’area”.

L’opera sarà realizzata grazie al contributo, di 500 mila euro, ricevuto nell’ambito del “Bando Sport e Periferie 2018”. In questo bando, il Comune di Vietri di Potenza, è risultato essere tra i 278, su 1500 circa in Italia, ad ottenere il finanziamento, a seguito di un progetto fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale. Il totale dei lavori è di 700 mila euro, con un co-finanziamento dell’Ente. Il progetto del Comune di Vietri si è classificato al 69° posto su circa 1500 candidature a livello nazionale, e risulta essere il primo dei quattro Comuni lucani ammessi a finanziamento. I lavori dovrebbero completarsi già entro il 2021.