A Missanello e Cirigliano nessun contagio, entrambi rispettosi delle regole vigenti

Il Covid tiene stretto ancora nella propria morsa l’Italia, in particolare anche la Basilicata, dove tra il rosso, l’arancione e alcune volte il giallo, fa registrare dei comuni definibili in zona bianca: luoghi nei quali non sono stati registrati contagi. In particolare ne vanno menzionati almeno due: Missanello, in Val d’Agri e Cirigliano entrambi in provincia di Matera. Il primo, un borgo abitato da appena 600 anime dove si continua a dimostrare grande senso civico nonostante, per una serie di esigenze innanzitutto lavorative, frequentino anche altre realtà. Il secondo, Cirigliano, in provincia di Matera, 345 abitanti di cui il 60 per cento è di età compresa tra 0 e 50 anni, al momento sono state immunizzate circa 80 persone, over 80. “Domani consegnano i vaccini – esordisce Filippo Sinisgalli, sindaco di Missanello, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione- al medico di famiglia, 30 vaccini e subito inizia docenti e forze dell’ordine e dipendenti Asp”. Un comune senza contagi ma già avanti nelle vaccinazioni.

“Il mio comune- precisa Filippo Sinisgalli- è covid free fin dall’inizio dell’emergenza; non abbiamo mai avuto alcun positivo, qualcuno residente da noi è risultato infetto ma vive fuori e lì ha fatto il tampone ed è rimasto in isolamento”. Una situazione veramente sui generis. “La comunità – precisa Filippo Sinisgalli- è profondamente rispettosa delle regole, siamo un paese piccolo ma non viviamo sotto una campana di vetro, nel senso che ci muoviamo continuamente, in particolare, verso il centro di riferimento che è Sant’Arcangelo”. Insomma un’amministrazione che ha dato importanza alla pandemia in maniera rigorosa. “Guardi le posso dire – ha sottolineato Filippo Sinisgalli- dai primi mesi del passato anno, quando inizio il covid, abbiamo ragionato molto e ci siamo impegnati a tutelare al massimo la nostra comunità. Fin dal primo trimestre abbiamo telefonato i famigliari che stavano fuori comune per tranquillizzarli e poi per i residenti abbiamo dato inizio alla consegna della spesa. Un lavoro quotidiano porta a porta”.

Sulla stessa frequenza anche Cirigliano come conferma il primo cittadino Franco Galluzzi:” Mai un caso fin dal mese di marzo del 2020”. Una comunità piccola ma sempre in movimento. “Ci muoviamo continuamente – precisa Nicola Galluzzi - soprattutto tra Stigliano, Sant’Arcangelo, Accettura o Sant’Angelo le Fratte. Inoltre, da noi sono previsti due mercati settimanali per cui viene gente da fuori”. Anche Cirigliano rispettosa delle norme ha da tempo avviato le vaccinazioni. “Abbiamo già immunizzato circa 70 persone, il 20 per cento della popolazione: 44 ultra ottantenni, che hanno fatto anche il richiamo, e 16 soggetti fragili”. Un risultato determinatosi anche dalla presenza di un’amministrazione e un primo cittadino attento alle dinamiche di vita della propria comunità. “In generale ho sempre cercato di diffondere – ha concluso Franco Galluzzi - messaggi giusti ma i cittadini hanno dimostrato un grande senso civico, rispettando ogni prescrizione”.

