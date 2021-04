La proposta di legge del consigliere Coviello segna un passo fondamentale. Ora approvazione in aula

La quarta Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Zullino (Lega), riunitasi oggi in modalità telematica, ha licenziato all’unanimità dei consiglieri presenti (Zullino, Bellettieri, Acito, Perrino, Polese, Sileo, Trerotola e Vizziello) la proposta di legge che detta "Norme in materia di tutela delle persone con sindrome dello spettro autistico", d'iniziativa del consigliere Coviello (Fdi) e che ora passa all’attenzione dell’Assemblea per la definitiva approvazione.

Coviello nel ringraziare i consiglieri regionali, le associazioni dei genitori e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Giuliano, per il prezioso contributo portato nella definizione della proposta di legge, ha manifestato la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato: realizzare l'inclusione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e garantire adeguato sostegno alle famiglie che vivono questa complessa e delicata situazione. “Si tratta – ha sottolineato – di un buon punto di partenza per mettere in campo significative iniziative in campo sanitario e sociale”.

Porre a sistema gli interventi sanitari a favore delle persone autistiche in tutte le età della vita e realizzare il coordinamento delle politiche sanitarie e sociali, raccordandole con le politiche scolastiche e del lavoro, questa la filosofia alla base della proposta di legge che si compone di 9 articoli. Prevista l'individuazione di un "Centro di Riferimento Regionale" per l'Autismo con la funzione di coordinare, mettendoli in rete, tutti i servizi presenti in regione, prevedendo protocolli diagnostico-terapeutici cui la rete dei servizi deve uniformarsi. Il Centro si occuperà di attività di formazione permanente da rivolgere a tutti gli operatori e della promozione di progetti di ricerca in materia. Alle aziende sanitarie spetterà il compito di istituire, nell'ambito dei dipartimenti per la salute mentale, servizi dedicati ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico organizzati in equipe multidisciplinari distrettuali o interdistrettuali. Prevista l’istituzione della Commissione regionale permanente sui disturbi dello spettro autistico con il compito di elaborare e proporre alla Giunta regionale interventi integrati tra i servizi della salute, quelli sociali, le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro e della "Consulta delle Associazioni" di volontariato e di promozione sociale. Rispetto alla modalità di assistenza si prevedono attività diurne semiresidenziali, residenziali e domiciliari in ragione delle complessità assistenziali e della ubicazione territoriale, demandando alla Giunta regionale il compito di definire le dotazioni organiche e i requisiti delle strutture ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Per quanto riguarda la formazione, previste attività rivolte agli operatori dei servizi sociali, ai genitori e familiari delle persone affette da tale disturbo da realizzarsi a cura dei soggetti ed enti di formazione accreditati.

Precedentemente la Commissione ha audito Sara Robertucci per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza e Vita Spagnuolo per quella di Matera sulla proposta di legge che detta “Disposizioni in materia sanitaria”, d'iniziativa della consigliera Sileo e del consigliere Aliandro (Lega). La consigliera Sileo ha espresso apprezzamento per le osservazioni e i suggerimenti sinora giunti, “preziosi contributi che, una volta condivisi, potrebbero diventare oggetto di emendamenti, il tutto nell’ottica di migliorare il testo e approvarlo quanto prima”.

La rappresentante dell’Opi Potenza, nell’affermare che la pdl è sicuramente un base di avvio importante per considerare una riorganizzazione di quelle che sono le cure primarie di assistenza sanitaria sul territorio, ha auspicato un coinvolgimento attivo dell’Ordine al fine di portare utili suggerimenti per una migliore stesura della proposta.

La rappresentante dell’Opi Matera nel dirsi soddisfatta per il coinvolgimento dell’Ordine sulla questione, ha sottolineato il difficile e delicato momento vissuto dalla categoria, con carenza di personale, difficoltà divenute ancor più amplificate in questo momento eclatante della storia sanitaria, segnata dalla pandemia Covid-19.

Il presidente della Commissione Zullino dopo aver ribadito la disponibilità già espressa dalla proponente della proposta di legge, Sileo, ad accogliere proposte così da arrivare, dopo aver ascoltato i sindacati e l’assessore al ramo, quanto prima all’approvazione dello strumento legislativo, ha rivolto parole di ringraziamento e stima a tutti tutti gli operatori sanitari, impegnati ormai da tanti mesi nell’emergenza covid.

Ai lavori erano presenti, oltre al presidente Zullino, i consiglieri Acito e Bellettieri (Fi), Sileo (Lega), Trerotola (Pl), Polese (Iv), Perrino (M5s), Coviello e Vizziello (Fdi).