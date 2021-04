Permettere ad una platea più vasta di cittadini interessati allo svolgimento dell’attività amministrativa

Una richiesta importante ed urgente, fatta al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Montalbano Jonico, affinché i lavori consiliari, in video-conferenza oppure in presenza fisica, vengano mandati in onda e in diretta in modalità streaming, per permettere ad una platea sempre più vasta di cittadini interessati allo svolgimento dell’attività amministrativa della propria città, è stata inoltrata dal gruppo consiliare di minoranza “ Montalbano- La Città che Vogliamo”.

Riteniamo importante se si vuole che i cittadini sappiano e condividano le scelte prese dai propri rappresentanti, partendo dal dato principale e fondamentale : che è quello della conoscenza degli atti e delle decisioni che poi varranno per tutti gli abitanti di una determinata comunità. I mezzi tecnologici odierni, sia pure a volte con i propri limiti, nel caso della comunicazione amministrativa non possono che fare bene a tutti. Infatti, avere cittadini informati e consapevoli di ciò che si decide nella casa comunale, cioè di tutti, porta sicuramente a scelte di responsabilità sempre maggiori da parte degli stessi governanti locali.

Non bisogna mai temere il sapere del popolo. Esso determina l’essenza della democrazia partecipata.

Nella stessa istanza, è stata pure evidenziata la necessità che sul portale del comune ci sia uno spazio per l’iniziativa dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari (interrogazioni consiliari, mozioni, interpellanze, ordini del giorno, ecc). Perché il lavoro dei rappresentanti eletti venga seguito con attenzione, e giudicato secondo parametri obiettivi e non di parte, per evitare che l’impegno di ciascuno resti un atto solamente autoreferenziale, che a poco servirebbe. Portale che deve sempre riguardare, assieme a tutte le notizie previste dalle norme sulla trasparenza e conoscenza, anche l’intera produzione consiliare, quella di tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, per il semplice assunto che un sito di tale natura non dovrebbe mai essere di parte, o dei soli vincitori delle elezioni. Almeno nei luoghi in cui la democrazia ancora vige.

Gruppo Consiliare

“ Montalbano –La Città che Vogliamo”