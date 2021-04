“Iniziativa principalmente legata alla scarsa manutenzione e privi di attenzioni da parte dei proprietari”

Case a 1 euro in Basilicata: e senza costi aggiuntivi. Dopo Laurenzana, in provincia di Potenza, adesso è la volta di Acerenza, comune situato nella parte nord-orientale della provincia di Potenza. L’amministrazione comunale, dopo un’attenta valutazione - ha precisato Fernando Scattone, sindaco di Acerenza, - ha voluto fare propria l'iniziativa, “case a 1euro”, adottata da alcuni comuni italiani con caratteristiche simili al nostro”. Acerenza e il suo borgo medievale, come tutte le aree interne italiane e nonostante l’immensa bellezza ormai riconosciuta da tutti, ha sofferto negli ultimi decenni l'abbandono e lo spopolamento. Sembra un gioco di parole.

“Proprio cosi – dice il sindaco - le valutazioni che stanno alla base di una simile iniziativa sono molteplici e principalmente sono legate alla scarsa manutenzione degli immobili privati e che con il protrarsi degli anni risultano privi di attenzioni da parte dei proprietari. Negli ultimi anni il nostro territorio ha assistito ad un lento spopolamento dei propri borghi con conseguente abbandono di immobili che oggi risultano in condizioni di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario; immobili che nel breve periodo potrebbero essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a seguito di ordinanza per pubblica incolumità o per ripristino del decoro urbano”.

Poi anche il peso fiscale che grava sugli immobili e come succede nei nostri territori i tanti eredi sparsi sul territorio nazionale hanno appesantito diciamo la gestione. “Proprio cosi – ha aggiunto Fernando Teodoro Maria Scattone– molto ha fatto la situazione fiscale e poi spesso gli immobili in disuso o fatiscenti entrano nel dimenticatoio dei proprietari, che in alcuni casi sono anche numerosi”. Un’iniziativa che in ogni caso darebbe vita anche al centro storico“. “L’obiettivo è mirare – precisa Donato Galantucci consigliere comunale con delega al centro storico - a riqualificare il centro storico che incoraggiato anche dai recenti provvedimenti governativi, bonus sisma, bonus 110% e bonus facciate, può ritrovare nuova linfa e smalto”. Senza dubbio iniziativa lodevole per un comune che rientra nel 72 per cento di quei piccoli comuni italiani che contano meno di cinquemila abitanti ma che contribuiscono a far brillare l’Italia con loro immenso patrimonio artistico, culturale e ambientale.