“Siamo in affanno per far funzionare la macchina amministrativa e garantire anche i soli servizi essenziali"

A Castelluccio Superiore, ieri il sindaco Giovanni Ruggiero, attraverso una Diretta Facebook ha voluto aggiornale la popolazione sulla situazione attuale degli uffici comunali. “Tutti hanno dato la loro disponibilità affinché questo paese iniziasse quella ripresa tanta attesa, che solo con il lavoro di tutti - Consiglieri Comunali eletti e uffici comunali, auspicavano. Tuttavia, sin dall’inizio l’impegno assunto da parte degli impiegati provenienti da altri Comuni, era limitato nella durata che avrebbe dovuto essere di pochi mesi; abbiamo già troppo profittato della loro disponibilità ben consci che la loro presenza presso di noi richiede agli stessi un grosso sacrificio personale e determina inevitabili problemi per gli Enti di appartenenza. Con questi presupposti, si è voluto prestare particolare attenzione al potenziamento del personale e tutti si sono adoperati affiche il Comune, mediante pubblici concorsi, si dotasse delle figure mancanti.

Siamo veramente in affanno per far funzionare la macchina amministrativa e garantire anche i soli servizi essenziali ma, a fronte di tali oggettive difficoltà e dell’ enorme sforzo per superarle, il Consigliere di Minoranza Alessandro De Luca continua senza sosta a voler far apparire l'operato dell'Amministrazione per quello che non è, rappresentando una realtà amministrativa locale distorta, inculcando solo la cultura del sospetto verso l’azione dell’Amministrazione Comunale e dei dipendenti Comunali, all’insegna del tanto peggio tanto meglio.

Vengono quotidianamente posti ostacoli, diretti a creare appositamente pressione sui dipendenti, cui lo stesso si rivolge sempre con livore, nel vano tentativo di intimorirli, mortificando tutti noi che gettiamo l'anima per far mantenere in alto il nome di Castelluccio Superiore. Mai che sia formulata una critica costruttiva, una proposta vera, una richiesta che possa contribuire a far crescere la nostra Comunità. Il mio timore è che i dipendenti provenienti da altri comuni – che in aggiunta ai sacrifici non hanno ragione di dover subire anche un tale clima massacrante creato ad arte - possano gettare la spugna, revocando la loro disponibilità. Sappiate che se così dovesse essere, il Comune non potrà nemmeno garantire i servizi essenziali nelle more che si definiscano le procedure concorsuali. Ma non temete, faremo di tutto per far si che ciò non avvenga”. Questo è quanto dichiara il Sindaco Giovanni Ruggiero.