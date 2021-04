Setaro: “Ieri la conferma, dopo la lettera del 12 aprile alle istituzioni regionali”

L’ospedale di Muro Lucano torna ad essere il punto vaccinale di riferimento per la comunità murese. Un comune in movimento dal punto di vista sanitario. Circa un mese fa, Muro si era distinto come uno dei pochi Comuni Lucani che è riuscito in tempi brevi a completare la vaccinazione degli ultra 80enni. Un lavoro impervio, irto di ostacoli dove si è dovuto combattere per avere i vaccini, per l’utilizzo della struttura ospedaliera cittadina, per acquisire le giuste informazioni ed organizzare le attività. Poi la lettera, del sindaco Giovanni Setaro, del 12 aprile ultimo scorso, inoltrata al Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, all’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone, al direttore Sanitario dell’ASP, Luigi D’Angola e per finire a Ernesto Esposito, del dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, per chiedere che la struttura ospedaliera di Muro Lucano potesse rientrare a far parte degli hub vaccinali di riferimento per quanto riguarda l’area della Basilicata Nord Occidentale, per la comunità di Muro Lucano che conta oltre 5.300 abitanti.

“Pochi giorni dopo quella comunicazione – precisa Giovani Setaro, sindaco di Muro Lucano, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - precisamente il 14 aprile, abbiamo avuto un colloquio telefonico con l’azienda sanitaria di Potenza che ci ha confermato la loro disponibilità alla nostra richiesta; proprio ieri è arrivata la conferma, tramite comunicazione scritta, dal responsabile e dirigente dottore Napoli”. Quindi operativamente l’ospedale cittadino è ufficialmente un punto vaccinale al momento solo per Muro Lucano. “Certo – continua Giovanni Setaro – non escludendo che altri comuni vicini possano utilizzare la nostra struttura, ma la decisione non è di nostra competenza”. Ora il punto vaccinale va organizzato. Cosa è previsto per i prossimi giorni? “Ora i nostri medici di base – sottolinea Giovanni Setaro – con cui abbiamo avuto un fattivo incontro, recupereranno i vaccini e insieme alla Protezione Civile si procederà a programmare un’attività di accoglienza.

Si lavorando alla costituzione di un team di informatici che raccoglieranno le informazioni dei vaccinati per aggiornare quelle presenti sulla piattaforma pubblica”. Un comune, Muro Lucano, che dall’inizio, e nel pieno della pandemia, ha saputo gestire al meglio i propri contagiati. Al momento la percentuale di positività è scesa enormemente, fermandosi ad appena sei positivi. “Il cinquanta per cento - conclude Giovanni Setaro – sono già guariti anche se restano in quarantena. Questo risultato è frutto di un costante monitoraggio con tamponi costanti che abbiamo effettuato”.

Oreste Roberto Lanza