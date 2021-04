Send by email

L’intervento del primo cittadino arriva dopo alcune voci che darebbero dimissionario il dg dell’Asp

“Ritengo dover esprimere in una nota alla stampa il sostegno al dottor Lorenzo Bochicchio, auspicando la sua permanenza ai vertici dell’Asp. Spero siano infondate le voci che lo vedono dimissionario in un momento così delicato per la nostra comunità”. Lo afferma Giovanni Lettieri, Sindaco di Picerno nonché Rappresentante dell’ambito socio territoriale del Marmo Platano Melandro.

“Il dottor Bochicchio come tutto il vertice dell’azienda - prosegue il primo cittadino - ha svolto un ruolo delicato, importante relazionandosi sempre con noi sindaci per affrontare la pandemia e la campagna vaccinale con impegno e determinazione".