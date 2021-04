Preoccupazione per un eventuale cambio al vertice nell’Azienda in questa fase della pandemia

Apprendiamo in queste ore della richiesta di dimissioni del Dg Asp Lorenzo Bochicchio. In questi anni del suo mandato, soprattutto nell’ultimo, che ci ha visto come sindaci coinvolti in prima linea a causa della pandemia, non è mai mancato un confronto improntato su collaborazione e vicinanza concreta da parte del Dg Bochicchio e di tutta l’Azienda Sanitaria nei confronti dell’area Sud, la più lontana dal capoluogo della Nostra Regione. Il Direttore generale, con incessante spirito di impegno e abnegazione, non sempre scontati, ha guidato un’intera Azienda dai primi e convulsi momenti della pandemia, senza mai trascurare, con la sua presenza ancorché con risoluzione delle problematiche, le esigenze dei territori anche per gli aspetti di ordinaria gestione delle strutture ospedaliere e distrettuali della nostra area.

Oggi la pandemia e le problematiche ad essa connessa sono tutt’altro che superate. Proprio per questo motivo, senza entrare nel merito delle scelte e decisioni che non ci competono, esprimiamo forte preoccupazione per come un cambio al vertice nell’Azienda Sanitaria di Potenza possa influire negativamente sulla imminente gestione della pandemia in termini di efficienza per i nostri concittadini e per interi territori. Siamo e saremo noi Sindaci i rappresentanti dei bisogni di salute dei nostri cittadini e, al fine di assolvere al nostro compito nel migliore dei modi, continueremo sempre ad apprezzare il lavoro dei dirigenti della Sanità, così come è avvenuto in questi ultimi anni, improntato in maniera preminente sul rispetto istituzionale, sulla collaborazione ancorché sul coinvolgimento dei territori.

Sindaco Chiaromonte

Sindaco Lauria

Sindaco Senise

Sindaco Nemoli

Sindaco Rivello

Sindaco Trecchina

Sindaco Castelluccio Superiore

Sindaco Castelluccio Inferiore

Sindaco di San Paolo Albanese

Sindaco di San Severino Lucano

Sindaco Viggianello

Sindaco Rotonda

Sindaco di Roccanova

Sindaco di Calvera

Sindaco di Episcopia

SIndaco di Castronuovo di Sant'Andrea