Lo ha comunicato il sindaco del centro del Pollino attraverso un post su Facebook

Da domani Rotonda non sarà più zona rossa. Lo ha comunicato il sindaco Rocco Bruno con un post sulla sua pagina Facebook. Il diminuire dei positivi porterà il centro del Pollino a rientrare nella zona arancione. "Visto il miglioramento di tutti i parametri, il Presidente della Regione Vito Bradi, su relazione della Task Force Sanitaria Regionale, non ha inteso prorogare la zona rossa per il nostro comune.

Così da lunedì anche Rotonda sarà in zona Arancione. Una buona notizia, che ci tranquillizza e che, visto anche l’andamento dei contagi degli ultimi giorni, ritengo giusta. Attenzione però a non commettere gli errori del passato: questo provvedimento non deve rilassarci e farci pensare che il pericolo è alle spalle. Continuiamo a rispettare le regole, con buon senso e responsabilità".