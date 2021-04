Si tratta di lavori di sistemazione e messa in sicurezza del territorio creando opportunità

A Roccanova sono partiti i lavori di sistemazione di alcune strade e del centro storico, rilanciando la costruzione e fruizione del “Parco Urbano delle Cantine”, inserito in un centro storico recuperato dove sarà operante un “sistema di ospitalità diffusa”. Un comune dunque che parla di ripresa, attraverso il miglioramento dei servizi comunali con il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative. “Dopo oltre un anno di terribile pandemia il nostro obiettivo – ha precisato Rocco Greco, sindaco di Roccanova, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - è quello di dare segnali positivi di ripresa e resilienza del tessuto economico e della comunità locale. Per questo abbiamo anticipato alcuni interventi previsti nel Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale il 12 aprile scorso. Questi primi interventi sono finalizzati a dare decoro urbano rendendo attraenti i luoghi dove operano le attività commerciali e alla messa in sicurezza della viabilità interpoderale a servizio delle attività agricole”. Attenzione soprattutto per il centro storico. Detto dai suoi cittadini per anni dimenticato con le strade di campagna che versavano in condizioni disastrose. Un impegno finanziario rilevante? “La rivitalizzazione del centro storico ha sottolineato Rocco Greco -è al centro del programma strategico di consiliatura.

Intorno a questa intuizione abbiamo costruito le linee operative del DUP 2021-2023 anch’esso approvato da consiglio comunale il 12 aprile”. Qual è il vero progetto per il centro storico? “Abbiamo in mente – precisa Rocco Greco - un programma integrato di recupero architettonico di luoghi storici suggestivi, decoro urbano, verde pubblico e accoglienza diffusa in un mix di offerta turistica e valorizzazione di prodotti tipici a partire dal vino DOP Grottino di Roccanova”, Un investimento finanziario rilevante.“In due anni – aggiunge Rocco Greco -investiremo oltre 5,5 milioni di euro. Le risorse sono state già inserite nel bilancio appena approvato. Purtroppo negli ultimi anni il patrimonio storico-architettonico del nostro comune è stato letteralmente dimenticato e abbandonato. Il nostro compito è recuperare il tempo perduto e ridare opportunità, coesione sociale e fiducia ai roccanovesi”. Lavori di sistemazione della strada nelle Contrade: Difesa Dei Puledri, Acqua De Gregorio, San Giovanni Le Serre, calderaro.

Contrade che si avvicinano al paese. Sono previsti altri interventi nelle contrade o può bastare questo? “Le strade che lei ha ricordato sono la punta dell’iceberg –ha concluso Rocco Greco -della nostra politica di valorizzazione e messa in sicurezza del territorio. Sono previsti interventi sulla viabilità interpoderale per altri 1,5 mln di euro e si interverrà sulle strade Nice-Vallarano, Pantano-Sant’Elia-Muragna, Santa Lucia-San Jorio e Campo Sportivo- Mandara-Alza Gamba. Inoltre interverremo sul dissesto idrogeologico con interventi già finanziati dalla Regione Basilicata per oltre 3,5 mln di euro nei rioni Cozzo delle Punte-Manca, Fosso Piazza, Campo Sportivo e via Vittorio Emanuele. In definitiva ci siamo posti l’obiettivo di stabilizzare la popolazione residente mitigando lo spopolamento”.

Oreste Roberto Lanza