Setaro: “Tutelare il paesaggio che rende Muro uno dei cento paesi più belli d'Italia”

Per il progetto denominato “Castelgrande”, il comune di Muro Lucano al momento si oppone. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Setaro ha presentato precise osservazioni al dipartimento Ambiente ed Energia, all’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio. Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nei comuni di Rapone, Muro Lucano, San Fele, Castelgrande, Atella e Ruvo del Monte, proposto, alla regione Basilicata, dalla società WKN Basilicata Development PE1 S.r.l., prevede l’installazione di ben 10 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza nominale complessiva di 30 MW, da ubicare nei Comuni di Rapone e appunto Muro Lucano. L’installazione sarà seguita da opere connesse e da infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto stesso che interesseranno i territori dei Comuni di San Fele, Atella, Castelgrande, Ruvo del Monte, Filiano, Avigliano e Potenza. La procedura per l’installazione è legata al solo parere tecnico della regione Basilicata, tramite l’assessorato all’ambiente insieme ai pareri dei comuni interessanti con valore consultivo. Al momento sul progetto il comune di Muro Lucano si oppone.

“L’installazione di questi 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3 MW – chiarisce subito Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - porterà necessariamente a scavi, manufatti, scassi, nuovi elettrodotti, chilometri e chilometri di nuova rete stradale di servizio tra l’altro proporzionata all’accesso di mezzi di eccezionali dimensioni. Un progetto andrebbe a compromettere in maniera irreversibile il panorama di Muro Lucano, Città sottoposta a vincolo paesaggistico. Comprometterebbe, in maniera irreversibile, lo skyline Murese così come già accaduto con il Comune di Brienza dove gli aerogeneratori configgono con i punti panoramici e di intervisibilità con il borgo medioevale, con il Castello Caracciolo”.

Insomma pochi i margini al dialogo. “Per quanto mi riguarda – sottolinea Giovanni Setaro - non ci sono margini di dialogo: è necessario tutelare la montagna murese, le sue bellezze, le aziende agricole ed in particolar modo il paesaggio caratteristico che rende la nostra Muro Lucano una dei "cento paesi più belli d'Italia. Senza dimenticare il decreto ministeriale 13 febbraio 1967, riferito alla Città di Muro Lucano che riconosce, anche per la parte dell’abitato, un complesso di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, e di conseguenza comprende una serie di punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali bellezze”. Però molti comuni limitrofi hanno dimostrato di essere favorevoli al progetto. “Certo – precisa Giovanni Setaro – anche per questo sarebbe opportuno spostare i quattro aerogeneratori progettati sul territorio di Muro Lucano di qualche centinaio di metri verso i confini, in modo tale da non turbare la volontà di una comunità”.

Oreste Roberto Lanza