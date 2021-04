Una cabina multi-diagnostica dotata di dispositivi medici per il monitoraggio e lo screening del proprio stato di salute

L’Amministrazione Comunale, comunica di aver installato il Box della Salute presso il poliambulatorio del comune di San Chirico Raparo, per metterlo a disposizione della comunità e fornire assistenza specialistica a distanza nell’ambito del progetto “Servizi essenziali e socio sanitari – Telemedicina-Point della salute”. Box della Salute, frutto di un percorso di ricerche, studi e sperimentazioni protrattosi per 7 anni, si presenta oggi come modello replicabile in molteplici realtà e diversi luoghi grazie all’integrazione di esami strumentali erogati all’interno del Box e connessi servizi di telemedicina da remoto. Box della Salute, nella versione oggi installata, si presenta come una cabina multi-diagnostica dotata di dispositivi medici per il monitoraggio e lo screening del proprio stato di salute gestiti da un sistema software evoluto con funzioni di tele consulto e tele refertazione. In tal modo, anche a distanza, gli specialisti connessi, potranno consultare gli esiti strumentali di misuratore di pressione, saturimetro, termometro digitale, bilancia, elettrocardiografo a 12 derivazioni, dermatoscopio per l’analisi della pelle e dei nevi, otoscopio per l’analisi dell’orecchio interno, audiometro per valutazione capacità uditiva via aerea e ossea, stetoscopio digitale e glucometro per la misura dei livelli di glucosio nel sangue. L’ambiente interno è dotato di un sistema di sanificazione che riduce il rischio di contrarre infezioni o diffondere virus, utile quindi nella prevenzione del Covid-19.

La tecnologia integrata nel Box della Salute consta di un sistema costituito da «lampada germicida» che consente di ridurre automaticamente la carica batterica depositata sulle superfici e nell’ambiente. In questo modo, l’utente usufruisce di un ambiente debatterizzato e trattato in maniera fisica senza l’uso di sostanze chimiche dannose alla salute. È stato messo a disposizione dei cittadini del comune anche un collegamento diretto con una Centrale medica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire assistenza in videochiamata e consulti specialistici con geriatri, pediatri, ginecologi, neurologi, ortopedici, cardiologi, psicologi e nutrizionisti. È possibile per i cittadini, inoltre, attraverso il portale web del comune, condividere gli esami del Box della Salute con i medici della Centrale, tenere un promemoria sui farmaci che devono prendere e riceverli direttamente a casa.