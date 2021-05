Send by email

Un brand da valorizzare che Matera deve poter sfruttare anche come modello su cui lavorare

“Un lavoro enorme, quello fatto negli anni passati per arrivare oggi al primo, mi auguro, di altri brand. La fragola di Basilicata è stata, infatti, il simbolo del Macfrut 2017, siamo stati a Berlino innumerevoli volte al FruitLogistica, la abbiamo sempre abbinata alla promozione turistica del Metapontino e della regione intera, con la Candonga prima e, oggi, con altre varietà, ovunque era stato possibile farlo. Lode, pertanto, a questa iniziativa che mette insieme il brand Matera con la fragola e lo lega alla sua provincia di provenienza ma come locomotore del Metapontino e, insieme, della intera Basilicata dell’ortofrutta e dell’agroalimentare. Da questo bisogna ripartire.

Un brand da valorizzare che Matera deve poter sfruttare anche come modello su cui lavorare per altri prodotti da associare e rilanciare, con operazioni congiunte con APT e con i privati che vogliono investire. Un lavoro che la Regione Basilicata dovrebbe ricominciare a fare. Il Sindaco Bennardi, presente all’iniziativa di Nicofruit, lavori su questo perché questa esperienza possa fare da apripista. Proponiamo al Comune di Matera un brand. Ora che lo è diventata, la città, dopo i successi del 2019, che sappia sfruttarlo appieno per la ripresa economica e turistica della città.

Purtroppo, il Dipartimento Agricoltura non c’era, anche stavolta, neppure alla presentazione del nuovo brand “Fragola Matera®”, iniziativa di livello internazionale del gruppo “Nicofruit” dell’Azienda Frutthera Growers Soc. Coop. Agricola. L’interessamento dovrebbe essere, a parer mio, vitale, come lo era prima, nei confronti di ogni brand che prova a valorizzare le eccellenze dell’ortofrutta lucane. Proprio quelle che, fino all’arrivo della pandemia, erano riconosciute ovunque e sostenute a livello regionale, anche dal Psr Basilicata, e che oggi tentano di riemergere sui mercati unendo prodotto e territorio, con iniziative di marketing di più ampio respiro come questa.” Lo ha dichiarato il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva, intervenendo alla presentazione del nuovo brand “Fragola Matera” a Casa Cava a Matera.