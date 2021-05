“Una volta ricevuti gli incarichi bisogna lavorare, non servono proclami”

L’Assessore regionale della Basilicata alle attività produttive Francesco Cupparo, è stato nominato coordinatore della Commissione Sport e coordinatore vicario della Commissione per lo Sviluppo Economico delle Regioni. Le nomine sono avvenute nel corso di un incontro da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha aggiornato le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle proprie Commissioni. “Sono felice di questa nuova nomina – dichiara l’Assessore Francesco Cupparo – che darà sicuramente degli ottimi risultati in termini di opportunità e sviluppo. Voglio ringraziare i presidenti e gli assessori delle altre regioni che mi hanno dato questa opportunità. Finalmente la nostra regione avrà un coordinatore a livello nazionale in ambito sportivo, un aspetto davvero molto importante. Mi avvarrò delle mie conoscenze in questo campo, visto che sono anche consigliere nazionale della Lega Nazionale Dilettanti e potrò dialogare con diversi rappresentanti in tutta Italia. Ringrazio per questa opportunità il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi che con la proposta di candidatura alle Commissioni, ha sostenuto il riconoscimento di un ruolo significativo. Mi auguro di potermi esprimere nel migliore dei modi non solo per la Basilicata, ma anche per le altre regioni, mettendomi a completa diposizione di tutti”.

Per la Commissione Sport le materie delegate riguardano: l’Ordinamento sportivo, la promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali (coordinatore Vicario: Sardegna). Per la Commissione per lo Sviluppo Economico invece le materie delegate sono: Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali (coordinatore: Regione Marche). “Sul discorso della delega nella Commissione per lo Sviluppo Economico, spero che si possano realizzare diverse cose interessanti. Ringrazio di questa opportunità la regione Toscana che ha rinunciato all’incarico per darlo alla nostra regione, in qualità di coordinatore vicario. Questa è un’attività di fondamentale importanza per le imprese, le aziende e per le Zone Economiche Speciali, con il sostegno all’innovazione per i settori produttivi”. All'Assessore Cupparo oltre alla nomina da vicario è stata attribuita la delega permanente nelle materie internazionalizzazione delle imprese e Attrazione investimenti esteri. “Una volta ricevuti gli incarichi bisogna lavorare, non servono proclami. La gente – conclude l’Assessore Cupparo - si aspetta delle risposte immediate con i risultati, ed io, non per vantarmi, sono abituato a non deludere mai chi mi da la fiducia”.

Claudio Sole