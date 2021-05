Ancora una volta il governatore Bardi sbeffeggia la città di Matera e i materani

La notte dei vaccini si è rivelata un mezzo flop, considerato che lo stesso Presidente aveva previsto che sarebbero state somministrate tutte le 750 dosi, ma la realtà, ancora una volta smentisce i proclami: 250 sole inoculazioni su 750 disponibili e la domanda nasce spontanea: le dosi non somministrate che fine hanno fatto? Il comunicato diffuso in mattinata dalla Regione dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che il governatore Bardi non solo mistifica la realtà tirando in ballo addirittura l’allerta “razzo cinese” per distogliere l’attenzione dai numeri che purtroppo parlano chiaro: è stata somministrata soltanto la terza parte delle dosi previste!

Stendiamo inoltre un velo pietoso sul fatto che Bardi ringrazi il sindaco di Potenza per aver messo a disposizione dei locali, cosa che invece a Matera non solo è stata già fatta, senza ricevere alcun ringraziamento pubblico, ma, peggio ci sentiamo, la regione non è stata in grado, se non per qualche giorno e grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Matera e di diversi volontari, di continuare ad usufruire dei locali della Sala Pasolini per procedere celermente con la campagna di vaccinazione. Sarebbe interessante, lo ribadiamo, sapere che fine hanno fatto le dosi non utilizzate nella nottata tra sabato e domenica, perchè se dovessero essere andate perse sarebbe un fallimento totale per tutta la comunità.

Movimento 5 stelle Matera