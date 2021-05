Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Presentata Interrogazione sull’Esclusione delle categorie di Architetti e Ingegneri dal tavolo di consultazioni del piano Nazionale

Organizzare la ripartenza dell’Italia dopo un periodo di crisi come quello che abbiamo attraversato deve essere frutto di una pianificazione ben strutturata. Non è concepibile che nell’area delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del Piano Nazionale di ripresa e resilienza non siano inclusi i rappresentanti di ordini e associazione dei tecnici, quali Ingegneri e Architetti. “Spero che il ministro Giovannini risponda subito ai quesiti esplicitati nella mia interrogazione- ha chiosato l’On Caiata- la crescita del nostro amato paese può e deve essere solo inclusiva, giammai esclusiva di nessun, ancor più se si considera che tali ordini e associazioni sono portatori di interessi collettivi.”

“L’esclusione - prosegue Caiata - si capisce ancor meno se si considera che la partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito da parte dei componenti, pertanto l’esclusione non può essere in alun modo motivata da questioni economiche”. “Chiediamo pertanto che si prenda atto di questa grave mancanza e quanto prima si cominci a lavorare ascoltando la voce di tutti gli italiani” conclude il Parlamentare di Fratelli d’Italia.