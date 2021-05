Sedicimila le prenotazioni per i vaccini riservati agli over 40 solo nella giornata di lunedì 17 maggio

In Basilicata abbiamo utilizzato il 90,4% delle dosi consegnate. Nella giornata di lunedì 17 maggio sono state somministrate 5557 vaccinazioni anti Covid per le prime dosi così distribuite:

Prime dosi

Over 80: 89%, Over 70: 79%, Over 60: 49%, Over 50: 32%, Over 40: 25% e Over 30: 19%.

Nella giornata di lunedì 17 maggio, in cui ha preso il via la prenotazione per gli over 40 sono state effettuate 16.000 prenotazioni sulla piattaforma di Poste Italiane. Anche il 17 maggio la Basilicata è stata la migliore Regione d’Italia per vaccinazioni quotidiane in rapporto alla popolazione: Basilicata, Lombardia e Campania sono state le tre migliori regioni rispetto al resto del Paese. Lo comunica attraverso messaggi su Twitter il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.