Un provvedimento che prevede una dotazione finanziaria di 750 mila euro

“Dopo la delibera dei giorni scorsi, nella seduta di ieri la Giunta regionale ha proposto al Consiglio, che ha approvato all’unanimità, il Piano annuale 2017 di concessione dei contributi ai Comuni per la gestione e il funzionamento degli asili nido”. È quanto comunica l’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali, Rocco Leone, commentando il provvedimento che prevede una dotazione finanziaria di 750 mila euro e che interessa i Comuni di Avigliano, Lagonegro, Lauria, Lavello, Marsicovetere, Matera, Melfi, Nova Siri, Policoro, Potenza, Rionero in Vulture, Rotonda, Senise, Tricarico, Venosa e Viggiano. “Abbiamo sanato, in questo modo, una situazione che si trascinava da anni, in linea con l’attenzione che il presidente Bardi e tutto il governo regionale intendono riservare al mondo dell’infanzia e alle famiglie lucane, incentivando con ogni mezzo la natalità” ha concluso Leone.