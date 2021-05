Il presidente Carmine Cicala, "Per me è stato un grande onore e un privilegio"

"E' stato per me un grande onore e privilegio poter riunire la Commissione regionale dei Lucani nel mondo (Crlm) per la prima volta in questa XI legislatura". Lo ha detto - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il Presidente del Consiglio regionale e della Commissione dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala, il quale ha insediato oggi, in occasione della Giornata dei Lucani nel Mondo, l'organismo regionale.

"Questo momento pandemico - ha aggiunto Cicala - non ci ha consentito di incontrarci di persona ma, nonostante questo, si è trattato di un momento decisamente importante. Abbiamo provveduto ad insediare l'organismo Crlm che consentirà il prosieguo delle tante attività che ogni associazione e federazione svolgono in ogni parte del mondo. Ai componenti di questo organismo - ha proseguito il presidente del Consiglio regionale lucano - i più cari auguri di buon lavoro da parte di tutta l'Assise regionale. Insieme all'ufficio regionale preposto, nonostante la pandemia che abbiamo dovuto fronteggiare - ha continuato - abbiamo lavorato con le tante associazioni che non si sono mai fermate e che, instancabilmente, nonostante le difficoltà, hanno continuato con le tante iniziative".