Dopo le dimissioni di Benedetto Carmine Miranda Castelgrande nuovo assessore alle Infrastrutture

A seguito delle dimissioni dell’assessore Nicola Benedetto, il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, ha nominato Carmine Miranda Castelgrande assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità.

“Nel ringraziare Nicola Benedetto per il lavoro svolto sicuro che non farà mancare un prezioso contributo in Consiglio Regionale, formulo i miei migliori auguri al neo assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, Carmine Miranda Castelgrande. Sono certo lavorerà in sinergia con la squadra di governo con responsabilità e merito a favore della comunità regionale”. Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella.



