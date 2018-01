Aggiornamenti meteo, tanta pioggia ma anche la neve nei paesi di montagna

Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 15:37

Come preannunciato il maltempo ha fatto irruzione sulla nostra Regione. La tanta pioggia che sta candendo in queste ore sta creando qualche difficoltà specialmente nella fascia jonica – metapontina, con i terreni pianeggianti della zona che stanno subendo l’effetto dell’ondata di maltempo, con allagamenti che al momento non sembrano destare preoccupazioni. Segnalazioni arrivano da Policoro con problemi di infiltrazioni di acqua all’interno del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”. Intanto la neve cade con insistenza nei centri di montagna, al di sopra degli ottocento metri circa. Si segnalano delle nevicate in corso su Moliterno, Viggiano, Terranova del Pollino (come si vede nella foto inviataci gentilmente dalla Vice Sindaca Rossella Di Girolamo) e San Severino Lucano, per citarne alcuni. Al momento però non si segnalano particolari disagi alla circolazione degli automezzi.

Redazione – BN.net

