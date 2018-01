Open Day al San Carlo di Potenza, promuovere un luogo di incontro, formazione e prevenzione

Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 21:39

“Open Day” all’ospedale San Carlo di Potenza. Sabato 13 gennaio prossimo, dalle 9 alle 17 di pomeriggio, il nosocomio lucano promuove una giornata per la salute. L'iniziativa è organizzata da Scai in collaborazione con il San Carlo. L’ospedale più esteso del Mezzogiorno con una infinità di accessi di pronto soccorso e 750 posti letto, situato nel quartiere di Macchia Romana, apre le porte ai cittadini lucani e non. In programma visite guidate, mostre, laboratori, colloqui gratuiti con specialisti e con tutto il personale. In termini numerici ben 200 visite specialistiche gratuite, 25 sportelli dei reparti ospedalieri aperti e 30 workshop.

L'obiettivo pare quello di rendere la struttura un luogo di incontro, di formazione e di prevenzione. “Si tratta di un’iniziativa unica e innovativa – ha spiegato nella conferenza stampa, Alessandra Santoro, responsabile dell’agenzia di comunicazione Scai - che si inserisce nell’ambito di un percorso partecipativo di cittadinanza attiva che intende coinvolgere la comunità e che è finalizzato a migliorare gli spazi dedicati alla cura dei cittadini, promuovere la prevenzione e avvicinare la cittadinanza al personale medico”. Va ricordato il gran successo di pubblico a maggio scorso, dell’open day per i pazienti con psoriasi e artrite psoriasica al San Carlo di Potenza. Una malattia che secondo le statistiche colpisce tra il 5 e il 7 per cento della popolazione. Legata, secondo molti medici e specialisti, alla civiltà del benessere in quanto l’obesità, il fumo, l’alcool e l’inattività sono elementi che innescano la malattia.

Oreste Roberto Lanza

