Lega Consumatori: nuovi sportelli a Tursi, Policoro, Nova Siri e Aliano

Creato Mercoledì, 17 Gennaio 2018 08:54

“Tutelare i cittadini e garantire i diritti dei consumatori è il nostro dovere”, è questo l’obiettivo della Lega Consumatori Basilicata che continua a radicarsi nel territorio e ad ampliare il suo raggio di azione. A tal fine si è riunito sabato mattina a Policoro, nei locali di PoliOffice, un incontro che ha sancito l’apertura di quattro nuovi sportelli della Lega Consumatori in altrettanti comuni lucani: Aliano, Nova Siri, Policoro e Tursi. All’incontro hanno partecipato anche il presidente regionale Giambattista Mazzei, che ha coordinato i lavori, e il responsabile tecnico Grazia Maria Moramarco, che ha dato preziose indicazioni pratiche sulle attività da svolgere. Presenti anche i nuovi associati e i responsabili dei vari comuni: Leandro Domenico Verde, Maria Grazia Campese, Marianna Laita, Pietro Antonio Laragione, Francesco D’Onofrio, Maria Teresa Stigliano, Pina Ruggiero e Antonio Vitale. La Lega Consumatori è un'associazione apolitica ed apartitica, nata nel 1971 e costituita su base volontaria e finanziata dalle sole quote associative. I suoi scopi rientrano fra quelli riconosciuti e protetti dalla Legge 281/98 che tutela i diritti dei consumatori e degli utenti. Da anni è attiva anche in Basilicata e la sede regionale è a Bernalda. E’ possibile associarsi per l’anno 2018 e per qualsiasi informazione i responsabili sono a disposizione dei cittadini. Nei prossimi mesi seguiranno incontri informativi sul territorio per far conoscere tutte le tutele che i cittadini possono avere grazie alla Lega Consumatori in materia di: telefonia, Rc auto e sinistri, Luce e gas, Trasporti, Acqua, Banche e servizi finanziari, Turismo, Poste, ecc. “L’apertura di questi sportelli è un ulteriore passo avanti per la tutela dei consumatori” afferma in conclusione Mazzei che invita i cittadini ad informarsi su quali sono le opportunità che la Lega Consumatori offre per la difesa dei cittadini. Per maggiori informazioni visitare il sito internet: http://www.legaconsumatoribasilicata.org.

Commenta l'articolo