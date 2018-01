Carburante agricolo agevolato: nuovi modelli 2018 iscrizione ai registri UMA

Creato Giovedì, 18 Gennaio 2018 11:53

Su proposta del Dipartimento Agricoltura, sono stati approvati dalla Giunta Regionale i nuovi modelli 2018 per l’iscrizione ai registri UMA relativi alle richieste di carburante agricolo agevolato impiegato nelle macchine utilizzate per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra. Un provvedimento che, per l’annualità 2016, ha visto beneficiari oltre 16.500 utenti. Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Possono fare richiesta le aziende agricole, le cooperative agricole, le aziende agricole delle istituzioni pubbliche, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le imprese agromeccaniche. L’elenco completo delle lavorazioni è disponibile sul portale regionale. La richiesta di assegnazione carburante agricolo agevolato e la dichiarazione consumi carburante agricolo agevolato utilizzati nel 2017 deve essere presentata compilando gli appositi moduli già disponibili sul sito Internet del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dal 2 gennaio al 15 dicembre di ogni anno. E’ prossimo il rilascio del modulo UMA sul portale SIARB (in fase di istituzione) che cambierà, entro il 2018 la procedura di richiesta, calcolo, istruttoria, assegnazione e gestione dell’intero comparto delle agevolazioni fiscali per gli agricoltori lucani. Maggiori informazioni: Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà, Dirigente Dott. Antonio Soldo e Dott. Giuseppe Matarazzo tel. 0971/668657 – 668791 - 668788

Commenta l'articolo