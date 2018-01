Unibas, finanziati 12 dottorati innovativi. La rettrice Aurelia Sole: così si evita la fuga dei nostri ricercatori

Creato Sabato, 20 Gennaio 2018 16:33

Sono 12 le proposte finanziate per i “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” che l’Università di Basilicata ha ottenuto dopo le valutazione effettuate dall’ Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Su 26 borse complessive di dottorato ammesse al finanziamento nell’ambito del Programma operativo nazionale (Pon) ricerca e innovazione 2014-2020 quasi il 50 per cento è stato approvato. Soddisfatta la Rettrice dell’Unibas di Basilicata Aurelia Sole.

“L’Unibas – ha detto la Rettrice, Aurelia Sole – continua nel suo percorso di sostegno allo sviluppo economico e alla crescita digitale e tecnologica della Basilicata, con 12 progetti che contribuiranno a fornire innovazione e ricerca nella nostra Università, evitando così anche la ‘fuga’ all’estero dei nostri promettenti e validi ricercatori”.

Il “Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020” nel primo articolo “contesto di riferimento e finalità”, precisa che il finanziamento è diretto a sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale in aderenza con i bisogni del sistema produttivo nazionale e con la strategia nazionale di specializzazione 2014-2020. Un intervento finanziario diretto in aree in ritardo di sviluppo come la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per contribuire al conseguimento di una crescita intelligente sostenibile e inclusiva. Le risorse ammontano complessivamente a euro 42.000.000, proveniente dal fondo sociale europeo più il Fondo di Rotazione, si legge nell’art 3. In particolare 37.025.935 euro riservati alle aree in ritardo di sviluppo, ed euro 4.974.065 riservati alle regioni in transizione. Le 12 proposte finanziate su 26 proposte hanno ricevuto un punteggio a quello previsto come minimo dal programma indicato in 65 su cento. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – è scritto nel bando – con un successivo decreto, indicherà il contributo riconosciuto ad ogni proposta ammessa a finanziamento ed assunto il relativo impegno.

Oreste Roberto Lanza

