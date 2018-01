Bullismo nelle scuole. Bilancio del progetto tra Regione e associazione 'Il cielo nella stanza'

Creato Venerdì, 26 Gennaio 2018 22:38

“Bullismo. Strategie condivise per affrontare il problema - Bilancio di un’esperienza nelle scuole lucane”. Presentati i risultati di un lavoro condiviso con l’ente regionale di Basilicata e l’associazione “Il cielo nella stanza”. Il risultato è frutto di un lavoro di presenza che hanno avuto come protagonisti gli studenti delle scuole nelle quali gli esperti dell’associazione hanno tenuto incontri nell’ambito del progetto finalizzato a sensibilizzare i giovani.

Due gli istituti scolastici interessati dal progetto. L’istituto Comprensivo di Tito che ha visto la partecipazione attiva da parte della psicologa dell’associazione, Vita Buongermino, che ha spiegato come si è portato i ragazzi a riflettere sulle conseguenze improprie dei social network e come trasmettere le giuste conoscenze ai genitori giusto tramite per le nuove generazioni e l’istituto “Einstein – De Lorenzo” di Potenza rappresentato dalla prof.ssa Maria De Carlo e dal vice preside, Michele Ramunno, che hanno sottolineato “la grande fondatezza della formula del laboratorio rivelatasi grandemente utile nell’ottenere risultati di rilievo e nell’interessare i ragazzi alle problematiche ormai variegate e, purtroppo, radicate”.

“Si è trattato di un’esperienza esaltante quella conclusa con il Consiglio regionale – ha dichiarato il Presidente dell’associazione il “cielo nella stanza”, Nino Cutro- che dovrà avere un prosieguo che terrà conto della importanza delle sinergie per attuare un’azione esaustiva di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole con il lavoro ancora una volta prezioso di professionisti volontari”. Il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, nel trarre le conclusioni dell’incontro ha detto: “di aver acquisito in virtù dell’incontro nuove conoscenze. Ognuno deve fare la propria parte per combattere un problema grave che va sempre più diffondendosi. La commissione consigliare ha da tempo licenziato un provvedimento normativo sul bullismo e cyberbullismo che ancora non è legge regionale. Solo per un problema contabile?

Oreste Roberto Lanza

