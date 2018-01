Il generale di corpo d’armata Antonio Riccardi, in visita alla sede del Parco dell’Appennino Lucano

Creato Martedì, 30 Gennaio 2018 22:01

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante dell’Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, si recherà in visita ufficiale presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, a Marsico Nuovo, giovedì prossimo 1 febbraio.

Ad accogliere l’alto ufficiale, il cui arrivo è previsto per le 11.00, ci saranno il presidente del Parco Vittorio Triunfo e il direttore Vincenzo Fogliano. Prima di recarsi alla sede del Parco il generale Ricciardi farà visita alla sede del CTCA a Moliterno.

Nel corso della visita alla sede dell’Ente è prevista la consegna di 6 autovetture acquistate dall’Ente Parco, al Coordinamento Territoriale Carabinieri per l’Ambiente, per potenziare la dotazione di mezzi di cui essi dispongono per l’attività di tutela e salvaguardia del territorio.

Seguirà la firma del registro degli ospiti e la vista alla struttura con saluto ai dipendenti.

La visita del generale Ricciardi sarà l’occasione anche per inaugurare la mostra “A passi di biodiversità” che, dopo l’esposizione al Museo Archeologico Provinciale di Potenza, è stata allestita in maniera permanente negli ambienti della sede del Parco.

