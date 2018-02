Braia nell’incontro con le aree programma: stipendi ai forestali entro fine febbraio

Creato Mercoledì, 31 Gennaio 2018 22:06

“Perfettamente in linea con quanto accade da anni, e lo si precisa per correttezza di informazione, i pagamenti delle spettanze per gli addetti forestali per le rimanenti mensilità dell’annualità 2017 anche quest’anno saranno effettuate entro e non oltre la fine del mese di febbraio, non prima di aver ottenuto, verificato ed approvato le contabilità finali che la Regione Basilicata deve ricevere in questi giorni da parte delle Aree Programma, Enti che, per l'ultimo anno, sono stati delegati alla gestione della forestazione ordinaria.”

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali Luca Braia, comunicando gli esiti del tavolo tecnico con i rappresentanti delle Aree Programma.

“Abbiamo convocato ieri presso il Dipartimento Agricoltura il tavolo - prosegue Braia - per fare il punto, acquisire e fornire informazioni, stimolare e accelerare le procedure per garantire, nel più breve tempo possibile, gli stipendi agli operai e alle famiglie del comparto, che attendono le dovute retribuzioni.

La Regione Basilicata, non appena riceverà le contabilità finali, corrette e complete, provvederà entro massimo sette giorni a controllare e approvare la documentazione, che è l’atto amministrativo dovuto e la condizione indispensabile e necessaria perché si possa, quindi, procedere a trasferire i residui di finanza utili a consentire il pagamento degli stipendi e dei TFR alle varie platee coinvolte. E’ stato già trasferito da parte della Regione a tutte le Aree Programma il massimo delle anticipazioni possibili, pari all'80% del totale progetto realizzato.

Sono state condivise e concordate con il tavolo le modalità operative che consentono di semplificare e rendere più rapido l’iter, al fine di non accumulare ulteriori ritardi dovuti alle procedure di rendicontazione, separando eventualmente la contabilità lavori da quelli legati all'esercizio della delega.

Entro la prossima settimana - conclude l’Assessore - potranno essere, inoltre, completate le procedure amministrative finalizzate alla richiesta di anticipazione della quota del 50% a valere sulla Misura 8.5 del Psr Basilicata, risorse finanziarie che potranno essere utilizzate per completare i progetti, con giornate lavorative che saranno contabilizzate nella annualità 2018.

Cogliamo l’occasione, infine, per fornire informazioni relative al progetto speciale Vie Blu, non di competenza del tavolo. È stato effettuato nella giornata odierna dal Consorzio di Bonifica il pagamento della mensilità di Novembre per tutti gli operai della platea. Sono in corso, invece, le istruttorie per la conclusione dell’iter di liquidazione, ai Consorzi di Bonifica, delle relative spettanze per le contabilità finali già consegnate, in attesa di ricevere le ultime, relative al terzo stralcio, cosa che avverrà nei prossimi giorni.”

