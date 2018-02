Aiuti ai giovani imprenditori agricoli. Il 20 febbraio a Potenza per la firma dei decreti di concessione sostegno

Creato Lunedì, 19 Febbraio 2018 13:01

“I nuovi imprenditori agricoli under 40 sono stati convocati nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, martedì 20 febbraio, divisi in due gruppi dato l’elevato numero, alle ore 10.30 ed alle ore 15.00, per un momento formativo in occasione della firma dei decreti di concessione del sostegno”.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Luca Braia.

“Sono 193 i progetti di imprenditoria giovanile in agricoltura, per 12,9 milioni di euro - prosegue Braia - risultati in posizione utile per la seconda finestra della Misura 6.1 ‘Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori’ del Psr Basilicata 2014-2020.

Il rilancio dell’agricoltura in Italia e in particolare nella nostra Basilicata passa attraverso una iniezione di nuova energia, che solo una nuova generazione può garantire. Ad oggi, sono complessivamente 373 i primi insediamenti in agricoltura per i quali abbiamo impegnato complessivamente 24,910 milioni di euro”.

Sono previsti gli interventi dell’assessore Braia e dell’AdG del Feasr, Vittorio Restaino.

