Maltempo, ecco le previsioni meteo di Campanella

Creato Domenica, 25 Febbraio 2018 15:06

L'onda fredda non propriamente buranica ma visto che va di moda la chiamiamo BURIAN è appena entrata da poche ore dalla porta della bora sull'Italia. La direzione è confermata: centro europa e marginalmente l'Italia (molto marginalmente il sud). Rispetto alle previsioni scorse però la massa fredda è molto più espansa e vasta e per questo motivo riuscirà in parte ad interessare anche le nostre regioni sottoforma di basse temperature ma con pochi fenomeni in quanto non trovandosi in zone di richiamo depressionarie e aree di instabilità.

Lunedì (la giornata più instabile). Passa il fronte freddo da ovest verso est. Neve via via a quote più basse e nella parte centrale della giornata la quota neve sarà pressappoco quella segnata sulla cartina. Durante la sera la neve si spingerà anche a quote più basse fino a sfiorare la murgia più interna. Venti sostenuti occidentali o nordoccidentali. Temperatura in sensibile calo su Puglia Nord, altrove moderato. Putignano partirà dai 5/6° del mattino fino a toccare i 2°/3° la sera di lunedì. Martedì. Residui fenomeni specie su al mattino su Brindisino e Salento, altrove poco nuvoloso, nelle zone interne e su Lucania e medio Adriatico tempo più chiuso con nevicate fino al piano sul Molise e nord Puglia. Peggiora dal pomeriggio sera anche sulla Murgia con qualche sporadico fenomeno nevoso oltre i 200/300 metri. Temperatura in ulteriore diminuzione su Puglia centronord, lieve sul Salento. Putignano partirà da 1 grado del mattino, 4 gradi durante mezzogiorno/pomeriggio, 1/2 gradi la sera con qualche fiocco. Mercoledì. Le correnti piegano da ovest/sudovest, si allontana l'afflusso fleddo verso i Balcani. Venti deboli occidentali o sudoccidentali. Tuttavia debole instabilità potrà interessare la costa fino a Polignano/Monopoli con qualche debole pioggia o nevischio, neve vicino alle coste su Puglia garganica, tende a migliorare subito durante la giornata. Residue nevicate su zone interne. Temperatura in graduale aumento a partire dalle zone più occidentali. Putignano parte da 0°C della notte per poi arrivare a 4°/5° gradi durante il giorno con cielo poco nuvoloso.

A cura di Fabio Campanella

