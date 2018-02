Sottoscritte due nuove SIC Endoscopia e Urologia tra S. Carlo e Asm. Pittella: bene cooperazione

Creato Lunedì, 26 Febbraio 2018 22:05

Prosegue il percorso di integrazione tra ospedale e territorio, con l’avvio di due nuove Sic, Strutture interaziendali complesse di Urologia e Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva tra l'Aor San Carlo di Potenza e l'Azienda Sanitaria di Matera. Oggi presso l'azienda ospedaliera potentina, sono stati sottoscritti gli atti da parte dei Commissari Pietro Quinto e Rocco Maglietta, che hanno conferito gli incarichi delle direzioni, ai primari dr. Giuseppe di Sabato e dr. Angelo Sigillito.

I dg del San Carlo e Asm Rocco Maglietta e Piero Quinto nel corso dei loro interventi hanno ringraziato il governo regionale per il costante accompagnamento nel percorso di riorganizzazione sanitaria. Il dr. Rocco Maglietta ha ripercorso la storia delle Sic, “che rappresentano una valida risposta in termini di riordino e garanzia di uguale trattamento per tutti i pazienti”. Anche Quinto ha posto l’accento sui benefici per i cittadini, evidenziando che il risultato è frutto della collaborazione tra i management aziendali.

“E’ ancora una testimonianza – ha detto il presidente Marcello Pittella - della volontà del governo regionale e delle aziende sanitarie di voler perseguire in questa direzione, in funzione del miglioramento delle performance e non solo come risposta al DM70. Questa norma è stata per noi un obbligo-occasione per superare uno status-quo organizzativo che non ci consegnava virtuosismo, ma in sua assenza lucidamente avremmo dovuto comunque avviare un percorso di riforma. Quanto stiamo facendo va trasferito ai cittadini, per dare giusto merito e conto del lavoro meticoloso che tutti stiamo mettendo in campo".

Pittella ha concluso esortando a continuare sulla scia della cooperazione e della corresponsabilità, augurando buon lavoro a tutti e in particolar modo ai due primari impegnati nelle direzioni delle Strutture complesse.

Commenta l'articolo