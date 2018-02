Vie Blu, da mesi senza stipendio. «Siamo stanchi di questa situazione»

Creato Mercoledì, 28 Febbraio 2018 18:24

Siamo stati contattati da un gruppo di lavoratori del progetto “Vie Blu” che ormai da due mesi non percepiscono lo stipendio. La loro situazione è drammatica, hanno chiesto a gran voce alla nostra redazione di segnalare la cosa. Noi naturalmente ci siamo presi l'incarico di farlo: «Siamo stanchi di questa situazione – dicono – sono due mesi che non percepiamo il nostro stipendio. Ma l’assurdo è che il contratto è scaduto il 31 dicembre per gli operai, invece il 31 gennaio per i tecnici. Ma dei soldi neanche a parlarne». I lavoratori in questione sono adesso in disoccupazione per poi riprendere a lavorare con regolare assunzione a partire da fine maggio. «Siamo stanchi di promesse non mantenute – continuano – ormai sono tre anni che è sempre la stessa storia, da quando il nostro progetto è stato accorpato al Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri, che ci ha messo letteralmente in ginocchio a livello economico. Adesso basta, vogliamo essere rispettati perché il nostro lavoro non può essere ogni volta sottovalutato. Delle chiacchiere che ci vengono a raccontare - concludono - ne abbiamo le tasche piene». Ci auspichiamo, pertanto, che la Regione Basilicata sblocchi l’emergenza il prima possibile, per evitare l’aggravarsi della situazione per le numerose famiglie coinvolte.

Claudio Sole

