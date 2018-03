Trasporti pubblici, in Basilicata mezzi fatiscenti e pericolosi per i passeggeri

Creato Mercoledì, 14 Marzo 2018 20:13

Di stretta attualità è la questione trasporti in Lucania alla luce del ripetersi di incidenti che confermano la vetustà di alcuni mezzi utilizzati dalle aziende. Gli autobus utilizzati per il trasporto pubblico provinciale in Basilicata viaggiano da tempo senza le dovute manutenzioni e con strutture usurate dal tempo. L’ultimo in ordine di tempo è quello verificatosi alcuni giorni fa ad un pullman che trasportava dipendenti dell’Fca di Melfi. In particolare gli autobus consorziati CO.TRAB secondo i tanti viaggiatori, all’interno delle strutture, le dotazioni presenti non rispondono più ai limiti minimi di sicurezze. Sedili usurati, con rivestimenti inesistenti, fili conduttori di elettricità lasciati liberi senza una protezione generale, per non parlare di una pulizia minimale che non garantisce precise norme di igiene. La Regione Basilicata pare da tempo impegnata nell’attuazione di un importante programma di investimenti destinato al rinnovo del parco autobus sia sui servizi extraurbani che su quelli urbani. Da tempo si parla di un investimento pubblico di circa 9 milioni di euro, con risorse rinvenienti dal decreto ministeriale numero 345 del 2016 e, in parte, dal cofinanziamento regionale e ulteriori 7 milioni di euro provenienti dal Piano Operativo infrastrutture di cui alla delibera del CIPE numero 54 del 2016. Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle provenienti dal PO FESR 2014/2020 che hanno assegnato alle città di Potenza e Matera 10 milioni di euro, equamente suddivisi, che consentiranno l’acquisto di circa 50 nuovi bus da impiegare sul servizio urbano. Questi i numeri. Poi ci sono gli aspetti delle competenze. Le Amministrazioni Provinciali di Potenza e di Matera, in qualità di Enti titolari dei contratti di servizi hanno invece piena competenza relativamente alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali delle Imprese affidatarie dei Servizi, sia in merito alla qualità del servizio esercitato, regolarità e puntualità, pulizia, confort, informazione all’utenza che all’effettuazione dei controlli e delle verifiche sull’adeguatezza del parco rotabile circolante. Le competenze e i numeri non vanno di pari passo con l’efficienza e l’efficacia del servizio. I mezzi pubblici in Basilicata al momento non paiono essere conformi alla normativa sulla sicurezza ed alla conseguente idoneità dei mezzi all’impiego sui servizi.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo