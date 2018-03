Meteo, le previsioni dell’esperto Antonio Cirigliano

Creato Giovedì, 22 Marzo 2018 21:17

Come da previsione la neve ha visitato la nostra Regione in modo abbondante soprattutto sulla parte centro - settentrionale meno su quella meridionale anche se nelle prossimo ore è previsto un accentuazione dei fenomeni per l’entrata diretta dell’aria fredda su tutto il Sud Italia. La configurazione barica che si è venuta a creare prende il nome “Ionio low” cioè la formazione di una bassa pressione sul mar Ionio, con questo tipo di configurazione il Lagonegrese e parte del Senisese non godono di ottime precipitazioni in quanto l’Appennino fa da barriera ad esse, e quindi le zone più colpite risultano essere il potentino e il nord regione esposte ai venti nord/nordest , ma cmq anche nella nostra zone si sono avute precipitazioni nevose ma in forma minore. Quindi dalla serata accentuazioni dei fenomeni con neve moderata e abbassamento delle temperature e la quota neve in un primo fin verso i 400 metri localmente abbondanti.

Adesso andiamo a vedere come evolverà la situazione per i prossimi giorni:

Venerdì: ancora una giornata nevosa sulla nostra regione sempre alle stesse quote ma con fenomeni meno consistenti, farà più freddo, dal pomeriggio si potrebbe avere un timido miglioramento.

Sabato: giornata variabile con il sole alternato ad annuvolamenti ma con temperature ancora fredde.

Domenica delle PALME: previsto un ulteriore peggioramento dovuto alla formazione di un minimo di bassa pressione che passera a sud della nostra Regione dove porterà forti precipitazioni anche a carattere di rovescio e con neve forte in montagna a partire dai 1300 – 1400 metri.

Per vedere un netto miglioramento delle condizioni meteo bisognerà aspettare a mercoledì 28.

Un caro saluto a tutti e buon week end.

A cura di Antonio Cirigliano

