Pittella, Pepe e Fiore. Coro di ‘no’ per deposito nazionale scorie nucleari in Basilicata

Venerdì, 23 Marzo 2018 15:22

Presidente Marcello Pittella

“Apprendo la notizia per la quale il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda si dice pronto a varare entro la prossima settimana il decreto per la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie. Pur consapevole che il documento in questione è un mero elenco ed è ancora lontano per iter ad individuare una mappa definitiva e per quanto esso sia secretato comunico sin d’ora la netta e non negoziabile contrarietà della Regione qualora dovesse essere la Basilicata individuata tra i possibili siti, come già avvenuto in passato. Saremo pronti in quel caso ad una seconda “Scanzano”. Mi rivolgo a chi ha vinto le elezioni e sarà chiamato a governare il Paese, affinché prenda atto della assoluta indisponibilità della terra lucana ad essere sito nazionale di deposito delle scorie”. Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella.



Senatore Pasquale Pepe

"Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha annunciato che, entro pochi giorni, saranno indicate le località dove depositare i rifiuti radioattivi. Si parla di 95mila metri cubi di scorie tra materiale delle vecchie centrali nucleari e rifiuti ospedalieri, industriali e di ricerca".

“I tempi ed i modi dell’annuncio - dichiara il Senatore della Lega, Pasquale Pepe - sono tipici dello scarica barile: non si spiega altrimenti la scelta di portare a compimento il provvedimento e darne notizia proprio ora. Ha preferito attendere l’epilogo del Governo per non rispondere del suo operato, lasciando intendere - tramite gli apparati periferici del PD - che i siti indicati sarebbero opzioni meramente indicative, sulla cui effettiva praticabilità deciderà il prossimo esecutivo”.

"In verità, non è così: perché con il decreto legislativo, elencando le varie ipotesi dei siti di stoccaggio, il Governo di centro sinistra ha manifestato la sua volontà politica".

“Vedremo cosa ci hanno riservato Gentiloni e Calenda - continua Pepe - e seguiremo con la massima attenzione la vicenda. Abbiamo detto chiaramente quello che pensiamo per il futuro della Basilicata: una regione che deve tornare a vivere. Lo spopolamento va combattuto, non deve rappresentare un motivo per far diventare la nostra terra cimitero delle scorie. Abbiamo dato per tanto, troppo tempo. È il tempo, questo, di avere, a cominciare dal rispetto e dalla tutela del nostro ambiente e delle nostre risorse naturali”.



Vicepresidente Parco Pollino Franco Fiore

Il vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino, Franco Fiore, si schiera a favore del Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, che ha comunicato l’assoluta indisponibilità della terra lucana ad essere sito nazionale di deposito delle scorie.

Condivido in pieno quanto detto dal presidente, afferma Fiore, la tutela della salute e della incolumità Pubblica è il primo impegno di ogni amministratore, noi abbiamo il dovere di salvaguardare ambiente e salute.

La conservazione dell’ambiente e della salute è un’urgenza prioritaria per tutti, è indispensabile, se si vuole garantire un minimo di futuro ai giovani contrastare l’inquinamento e stimolare la salvaguardia dei territori. Il Presidente Pittella lo ricordiamo dopo aver appreso la notizia per la quale il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda si è detto pronto a varare entro la prossima settimana il decreto per la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie, ha affermato che nell’eventualità la Basilicata fosse inserita nell’elenco la Regione è pronta a una seconda “Scanzano”, e noi dice Fiore “saremo al suo fianco proprio per la serietà del problema. Per governare i rischi ambientali, siamo disponibili anche ad andare oltre le leggi nazionali, se queste non rispettano le nostre popolazioni.

Non è in gioco solo un’ecologia fisica, attenta a tutelare l’habitat dei vari esseri viventi, ma anche un’ecologia umana che renda più dignitosa l’esistenza delle persone, proteggendone il bene radicale della vita in tutte le sue manifestazioni e preparando alle future generazioni un ambiente incontaminato come quello che ci ha donato madre natura”.



