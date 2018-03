Meteo, il sole lascerà il posto alla pioggia per Pasqua

Creato Mercoledì, 28 Marzo 2018 09:29

Ben ritrovati amici di BasilicataNotizie, i modelli fino a qualche giorni fa, indicavano che ci fosse stata una forte rimonta di aria calda che avrebbe coinvolto tutta l’Italia e in particolare il sud Italia specie nelle feste Pasquali, ma dagli ultimi aggiornamenti si evince che ci sarà proprio a ridosso delle feste Pasquali un passaggio perturbato nella giornata di sabato 31 Marzo abbasserà le temperature portando pioggia e neve in montagna a partire dai 1300 metri di quota. Nei prossimi giorni tra il 29 e il 30 Marzo una perturbazione nord atlantica scenderà verso la Francia e la Spagna, attivando venti di scirocco sulla Nostra Penisola facendo alzare le temperature fin verso i 20°C e garantendo bel tempo sul nostro territorio. Come abbiamo anticipato prima proprio il 31 Marzo un’attiva perturbazione attraverserà un pò tutta l’Italia portando pioggia e neve in Montagna ed abbassamento della temperatura che si riporteranno sulla media del periodo.

La giornata di Pasqua: sembra che in mattinata possa esserci qualche piovasco in rapida attenuazione con miglioramento del tempo nel pomeriggio e ripresa delle temperature.

Pasquetta : bel tempo su tutta la Basilicata con aumento termico.

Nei giorni a seguire il tempo dovrebbe essere stabile. Finalmente dovrebbe partire la Primavera.

Previsioni meteo a cura di Antonio Cirigliano

Commenta l'articolo