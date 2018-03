Elezioni 2018 in Lucania, riflessioni delle donne del CIF. Antonella Viceconti: la Casellati, una di Noi

Creato Mercoledì, 28 Marzo 2018 23:46

Le recenti elezioni politiche, anche in Basilicata hanno determinato un radicale cambiamento, sia in termine di affluenza alle urne, sia per quel forte vento di metamorfosi che il popolo ha decretato quale giudice sovrano. La disaffezione e l'impopolarità della classe politica dirigente, anche in Lucania, ha diffuso la richiesta pressante di “altro modo di fare politica”, quella del Bene Comune, quella politica di alto valore, “Da una analisi oculata del voto - spiega Antonella Viceconti, Presidente provinciale del Centro Femminile Italiano - le donne del C.I.F, rilevano il grido disperato di protesta dei lucani e degli italiani tutti. Ancora una volta riscontrano una presenza femminile tra gli eletti piuttosto minima”. Una sola donna al senato ed una sola alla camera, su 13 parlamentari lucani eletti. “Per secoli le donne sono state tenute lontane dalla politica – sottolinea Antonella Viceconti la conquista del diritto al voto solo nel 1946 e ancora oggi troviamo un terreno accidentato e irto di difficoltà, nell'affermare il nostro co-protagonismo di genere. Eppure in Basilicata molte donne svolgono un energico impegno associativo, di volontariato, di ricerca e cultura, ma quelle impegnate in politica o in altri ambiti con ruoli apicali, sono una rarità e sempre più ostacolate da una cultura politica maschilista. Lo stesso Consiglio Regionale di Basilicata detiene l'avvilente primato di non avere nessuna donna eletta e soltanto una assessora esterna in Giunta, al fine di garantire la legge Delrio” A livello nazionale un Centro Italiano Femminile da 73 anni in Italia sostiene e tutela il valore donna, risorsa importante promuovere e tutelare i diritti e il benessere del nostro Paese. “I risultati di queste elezioni –prosegue la Viceconti - ci sollecitano ad un nuovo “ri-cominciare”, ad impegnarci tutti, uomini e donne, per consegnare alle nuove generazioni una politica rinnovata, sobria, credibile, competente, coerente e giusta”. Ma questa tornata elettorale politica pare aver consegnato a tutte le donne ed in particolare al Centro Femminile nazionale un grande premio. L’elezione a Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, da anni iscritta a Rovigo. “Una bella soddisfazione – continua Antonella Viceconti – una grande donna, preparata e molto umile. Una riserva femminile di energia e potenzialità che può tornare utile per la metamorfosi e lo sviluppo del nostro Paese” In un prossimo molto vicino si prospettano le elezioni regionali in Lucania. “Ci auguriamo – conclude Antonella Viceconti - sia data priorità alla meritocrazia, maggiore opportunità alle donne di candidarsi ed essere elette nelle liste loro più congeniali e portare il loro prezioso contributo in termini di idee, ascolto, decisione, progettualità e soprattutto azione”. Chi sa se non sia arrivato il momento di una donna alla Presidenza della Regione Basilicata. Una del C.I.F. Per adesso le donne lucane si godono Elisabetta Casellati alla Presidenza del Senato.

Oreste Roberto Lanza

