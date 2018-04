Morto il giornalista Rocco Brancati

Creato Mercoledì, 18 Aprile 2018 13:25

Si è spento questa mattina all'età di 68 anni il giornalista Rocco Brancati, vice capo redattore della Tgr Basilicata, a causa di una malattia che l'aveva colpito da alcuni anni. Molto legato alla sua Lucania, giornalista professionista dal 1973, Brancati aveva iniziato a scrivere per la carta stampata e in seguito era passato in televisione, alla Rai Basilicata. Mancherà il suo contributo al dibattito culturale che l’ha visto protagonista per l’importante ruolo che ha svolto in vari organismi: dal Circolo Silvio Spaventa Filippi alla Fondazione Sinisgalli, per citarne solo alcuni.

Il ricordo della Fondazione Leonardo Sinisgalli:

Rocco Brancati ci ha lasciati. La cultura di questa Regione, la Rai, la Fondazione Leonardo Sinisgalli (di cui era membro cda), perdono un protagonista intelligente e umile, instancabile e umanissimo. Siamo vicini a Luciana, ai fratelli, alla famiglia tutta. Non ci rassegneremo mai abbastanza per averlo perso così presto e così rapidamente. Ci consola, ma solo un po', l'aver condiviso anni di amicizia, di stima, di affetto e di lavoro. La Casa delle Muse di Sinisgalli a Montemurro resterà chiusa per lutto, oggi e domani.

Il cordoglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata:

Il giornalismo lucano è in lutto per la scomparsa di Rocco Brancati. Stimato collega, saggista, protagonista della cultura in Basilicata, Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprime il più sincero e profondo cordoglio per la perdita del collega e amico Rocco Brancati.

Un ricordo anche da parte dell’Unpli Basilicata:

Giornalista, antropologo, professore, uomo di cultura, custode di tradizioni, amico delle Pro Loco lucane, Presidente onorario della Pro Loco Circolo Culturale "Il Portale", ha presieduto per tanti anni la "Commissione Premi UNPLI Basilicata". Rocco Brancati era e rimarrà tutto questo: fonte insostituibile di cultura e saperi tanto regionali quanto nazionali, profondo conoscitore, amante e divulgatore della storia lucana. Il Presidente regionale Rocco Franciosa, il Consigliere nazionale Pierfranco De Marco, il Direttore musicale nazionale UNPLI Pasquale Menchise, e le #ProLoco #UNPLI #Basilicata tutte si stringono al dolore della famiglia, in particolar modo alla cara moglie Luciana. Caro Rocco, il mondo UNPLI Pro Loco lucano e non solo da oggi è più povero.

La camera ardente sarà allestita a Potenza, dalle ore 16.00 presso l’associazione della stampa di via Mazzini 23. I funerali si celebreranno domani mattina a Potenza, nella chiesa di San Giovanni Bosco alle ore 10,30. Alla famiglia del giornalista vanno le sincere condoglianze della nostra Redazione.

Commenta l'articolo