Il blu dell’autismo illumina la chiesa San Francesco di Senise. Il 4 aprile un incontro sul tema

Creato Martedì, 03 Aprile 2018 16:36

SENISE – Per il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, anche Senise, come accade ormai da qualche anno, si è colorato di blu. Ad accendersi del tradizionale colore del Light it up Blue è stato l’abside della chiesa di San Francesco, che affaccia sulla suggestiva piazza retrostante. La chiesa rimarrà illuminata fino a domani, mercoledì 4 aprile, giorno in cui si terrà un evento legato alla settimana della consapevolezza sull’autismo. Nella ex sala consiliare del complesso San Francesco, a partire dalle ore 18.00, l’associazione Lucanicom organizza un incontro durante il quale sarà presentato il testo “Inserimento sociale e lavorativo di persone con autismi”, nato da un master su questo tema, tenuto da Enfor, al quale hanno preso parte anche alcune giovani professioniste dell’associazione. Saranno proprio loro a parlare del contenuto del testo nel quale sono confluite le loro tesi curate da Rocco Di santo e Cosimo Minonni di Enfor.

Al centro dell’incontro ci sarà anche la presentazione del progetto “Il filo della Luna”, promosso dall’associazione Lucanicom, che punta alla realizzazione della Casa delle abilità, un luogo in cui si potrà lavorare sulle abilità e sulle autonomie di bambini e ragazzi con autismo. La Casa delle abilità è un progetto ambizioso che si pone in continuità con i processi di diagnosi e quelli di riabilitazione dei soggetti autistici, in modo da dare continuità agli interventi che puntano allo sviluppo e all’accrescimento delle loro autonomie e al sostegno all’inclusione sociale, grazie a percorsi specifici elaborati per ogni singolo utente, in collaborazione con la famiglia e in armonia con i percorsi psicoeducativi che essi seguono.

Oltre alla proiezione di video sul tema dell’autismo, ci sarà anche la lettura di alcuni brani tratti dal libro “L’isola di noi” di Federico De Rosa, ragazzo autistico non verbale che nei suoi libri parla di se stesso a del suo autismo, aiutando così gli altri ad entrare nel suo mondo misterioso e ricco, che poi è il mondo di tutte le persone autistiche. I brani saranno letti dagli alunni dell’istituto comprensivo “Nicola Sole” e dagli studenti dell’ISIS “L. Sinisgalli” di Senise.

Interverrà anche il sindaco di Senise Rossella Spagnuolo, il parroco don Pino Marino e rappresentanti dell’ISIS Sinisgalli. Al termine, durante l’accensione di blu della chiesa di San Francesco, ci si trasferirà nella piazzetta dove sarà effettuato un lancio di palloncini.



Francesco Addolorato

