Malattia del figlio e congedo lavorativo

Un’efficace integrazione tra vita lavorativa e vita familiare è promossa dagli strumenti normativi che lo Stato mette a disposizione delle famiglie e che nel tempo,inevitabilmente, contribuiscono a determinare anche la situazione socio-demografica del Paese. L’interdipendenza tra famiglia e lavoro andrebbe considerata con particolare attenzione, poiché non solo sono ambiti in continuo contatto ma sono da sempre anche reciprocamente influenzabili. Se è vero che il lavoro, in quanto fonte di reddito, è funzionale al sostentamento della famiglia, la famiglia spesso è il motore emotivo che porta l’individuo a sostenere il peso del lavoro. I diversi tipi di congedi lavorativi nati per rispondere a delle effettive esigenze familiari e previsti dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” forniscono ai genitori delle agevolazioni assolutamente utili a conciliare i propri diritti lavorativi anche con situazioni familiari talvolta più impegnative e meno semplici o che comunque in alcuni momenti richiedono maggiore presenza, come quelle che si creano ad esempio nel caso in cui si verifichi la malattia di un figlio. Il congedo per la malattia del figlio, è diverso dal congedo parentale in quanto non è retribuito ma può essere richiesto da entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, per assistere il proprio figlio malato e il datore di lavoro non può effettuare verifiche sull’effettività della malattia del minore, richiedendo all’Inps l’invio del medico fiscale per la visita di controllo. La fruizione del congedo deve essere alternata, ovvero i genitori non possono fruirne contemporaneamente per gli stessi giorni, ma può essere richiesto anche se l’altro genitore non ne ha diritto, in quanto ad esempio disoccupato. L’assenza per malattia del figlio è regolata dall'art. 47 del D.L.vo n. 151/2001 al comma 1 e tale normativa non è cambiata anche dopo l'entrata in vigore del nuovo congedo parentale Inps. I genitori possono richiedere questa tipologia di congedo fino all’età di otto anni del bambino e se quest’ultimo è di età compresa tra i tre e gli otto anni, l'astensione è limitata a cinque giorni l'anno per ciascun genitore, mentre nei primi tre anni di vita del bambino può essere richiesta senza limiti di tempo, anche se la malattia non è considerata in fase acuta. Per i genitori occupati nel pubblico impiego è previsto un trattamento di maggior favore, poiché fino ai tre anni di età del bambino, i primi trenta giorni di congedo per la malattia del figlio sono interamente retribuiti, mentre questo negli altri settori, generalmente non avviene, seppur in alcuni casi la contrattazione collettiva nazionale può prevedere anche trattamenti più favorevoli. Ciò premesso, i periodi di congedo per malattia del figlio, retribuiti e non retribuiti, sono comunque considerati di “effettivo servizio” per il personale assunto a tempo determinato e indeterminato, ma per fruirne è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad una autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Riconoscere l’interdipendenza tra il lavoro e la famiglia, così come l’importanza di entrambi i genitori nella crescita dei figli e la parità nella condivisione delle cure che ognuno di essi è chiamato a offrire è un obiettivo auspicabile per il nostro Paese, peccato, che ad oggi, non tutti i congedi esistenti siano fruibili allo stesso modo da entrambi i genitori o sempre retribuiti.

Dott.ssa Silvia Silvestri

