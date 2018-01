Rapporti di forza ed equilibri tra i sessi: il freno sono le politiche della famiglia

È un dato di fatto: il rapporto di forza tra uomini e donne è cambiato nel tempo ma i dati statistici internazionali ci dicono che l’Italia continua ad arrancare in tema di uguaglianza di genere.

Sul fronte dell’istruzione, abbiamo assistito ad un “sorpasso di genere”: le donne, immaginando una futura entrata nel mercato del lavoro e quindi non immaginando il lavoro solo come una fase della loro vita o in subordine o ad intermittenza rispetto ad altri impegni, studiano di più, sono la maggioranza tra i laureati e prendono i voti migliori.

Nell’anno accademico 1990/91 il tasso di iscrizione femminile inizia a superare quello maschile, una tendenza che si è accentuata nel corso degli anni e che perdura anche oggi e la svolta non si è avuta solo in Italia ma questo è ciò che è avvenuto, in media, a livello internazionale. Sono molti di più gli uomini che abbandonano precocemente la scuola, e non sempre per guadagnare di più nell’impresa sotto casa. Nel 2016, la quota di giovani maschi tra i 18 ed i 24 anni che sono usciti precocemente dal sistema di istruzione e formazione superava di quasi cinque punti percentuali quella delle giovani donne (11,3% contro 16,1%), un divario di genere fra i più alti in Europa. La medicina è fra i settori che ha registrato un maggiore aumento della presenza femminile, ma ciò che importa sottolineare è che oggi un numero crescente di donne si identifica con un mestiere non connotato dal genere, dal medico, all'avvocato, all'impiegato pubblico e privato, seppur ancora con troppa fatica, nonostante i pregiudizi, la maternità e la legenda delle pari opportunità.

La criticità si riflette in più aspetti della vita delle donne, poiché ciò che traspare è che oggi una donna non è sempre libera in ogni fase della sua esistenza, spesso le scelte risultano condizionate dalle scelte di qualcun altro o dall’aver semplicemente scelto di avere una famiglia e pertanto, soprattutto nel momento in cui la famiglia si allarga,

la donna diventa sempre più frequentemente “percettore secondario” di reddito, potendo scegliere cosa fare del proprio tempo solo in seconda battuta, in risposta a tutte quelle esigenze familiari a lei strettamente collegate.

La realtà che si evidenzia dai risconti registrati è che il freno a cambiamenti veramente radicali nei rapporti di forza fra i sessi nel nostro Paese sembrerebbe affondare nell’economia della famiglia, più che nei percorsi di istruzione o negli stereotipi occupazionali. Se guardiamo alle donne nel mercato del lavoro (pagato) in una prospettiva storica e limitandoci a contare quante di esse lavorano, i progressi sono innegabili: nei quarant’anni che separano il 1977 dal 2017 si è passati da una donna in età lavorativa occupata su tre (il 33%) a quasi una donna su due (il 48,2%), questo poiché a differenza degli altri Paesi il nostro è quello che dà minore sostegno alla famiglia, dal punto di vista economico ma anche organizzativo e legislativo.

Nel 39% delle coppie in età lavorativa la donna non guadagna affatto e in un ulteriore 36% raggiunge al massimo i quattro quinti del guadagno del proprio marito o compagno, se non meno.

Fra i giovani le disparità di reddito sono notoriamente inferiori, le disparità evolve nel tempo, condizionata da tutele incomplete, programmi superficiali, elementi sociali arcaici e generalmente a sfavore della donna, ancor più se oggi una donna sceglie di diventare anche madre.

Ci si consola con l’idea che la ricchezza non si identifica sempre con il denaro e che, se è vero che un essere umano costruisce la propria identità anche attraverso il lavoro, non vuol dire che chi un lavoro retribuito non ce l’ha si trovi in una posizione di debolezza: è difficile pensare ad una società futura senza lavoro ma è altrettanto difficile vedere un futuro per la società senza la famiglia, i figli e qualcuno che se pur in modo più silente lavora per gli uomini e le donne di domani. Una consolazione ma non una giustificazione alla rassegnazione, tutt’al più un’ispirazione, un punto di partenza per più eque prospettive.

Dott.ssa Silvia Silvestri

