Il decreto che stabilirà i nuovi limiti di spesa per i celiaci è pronto: sgomento da parte dei consumatori

Creato Mercoledì, 21 Marzo 2018 09:31

Oggi 21 marzo sarà probabilmente approvato dalla Conferenza Stato Regioni il nuovo decreto sull’assistenza ai celiaci: è stato confermato il diritto all’erogazione gratuita degli alimenti, sebbene con una riduzione media dei tetti di spesa del 19% ed è stato revisionato il Registro Nazionale degli alimenti senza glutine erogabili, che garantisce ancora gli alimenti definiti “ad alto contenuto di servizio”, come piatti pronti e preparati che consentono anche ai celiaci di aderire a stili di vita meno tradizionali. L’associazione Italiana Celiachia(AIC) ha espresso la sua soddisfazione in merito ai provvedimenti espressi, sottolineando che la terapia resta garantita e l’assistenza ai celiaci assicurata nonostante i tagli, maad oggi i consumatori non sembrano altrettanto soddisfatti ed entusiasti delle premesse poste dal nuovo decreto, piuttosto spaventati dai tagli a fronte dei prezzi eccessivi tutt’ora imposti. Secondo l’AIC i tetti di spesa devono coprire il fabbisogno energetico derivante da carboidrati senza glutine. Il celiaco, deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati di almeno il 55%: circa il 35% dell’apporto energetico totale deve derivare da alimenti senza glutine, il restante 20% da alimenti naturalmente privi di glutine come riso, mais, patate e legumi. D’altra parte la realtà riporta che molti di dei prodotti indicati anche dall’AIC quali “naturalmente privi di glutine” non sempre sonofacilmente acquistabili dai celiaci, poiché spesso,la maggior parte di questi, sono confezionati e contaminati in stabilimenti inquinati dal glutine, come accade per un’ampia quantità di prodottiche non dovrebbero contenere glutine ma la cu lavorazione avviene proprio con detta sostanza, la quale conferisce maggiore viscosità, elasticità e coesione a molti preparati e alimenti che quotidianamente si utilizzano. I nuovi tetti di spesa garantiranno ancora la copertura del fabbisogno espresso– dichiara Caterina Pilo, direttore generale dell’AIC - suddividendo con più precisione le fasce di età e relativi fabbisogni energetici e considerando anche medi livelli di attività fisica.

Il decreto consta di cinque articoli e da quanto dichiarato scaturisce,dalla necessità di rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per i celiaci, al fine di garantire i Lea su tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Ssn ma i dubbi su quanto definito di chi direttamente subisce questa patologia non diminuiscono nonostante le rassicurazioni espresse anche dall’associazione di riferimento.

Il primo articolo definisce il diritto all’erogazione gratuita ai soggetti affetti da celiachia (compresa la variante della dermatite erpetiforme) degli alimenti con dicitura “senza glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine”, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2016.

L’art. 2 elenca le cinque categorie degli elementi erogabili a carico del Ssn, che devono essere inclusi nel Registro nazionale istituito presso la Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del ministero della Salute. Si tratta di: 1) pane e affini, prodotti da forno salati; 2) pasta e affini, pizza e affini, piatti pronti a base di pasta; 3) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta pizza e affini; 4) prodotti da forno e altri prodotti dolciari, 5) cereali per la prima colazione. Ai fini dell’inclusione nel Registro nazionale (i cui aggiornamenti periodici sono pubblicati sul sito internet del ministero della Salute), gli operatori del settore alimentare devono notificare gli alimenti secondo le modalità previste dalla legge (art. 7 del dlgs n.111/1992).

L’art. 3 definisce i limiti di spesa per l’erogazione gratuita degli alimenti gluten free, riportati in un apposito allegato. Sono fissati in base all’età e al genere, tranne che per le fasce d’età 6 mesi-5 anni e 6-9 anni, nei quali sono rispettivamente di 56 e 70 euro sia per i bambini che per le bambine. Da 10 ai 13 anni, il limite sale a 100 euro per i maschi e 90 per le femmine, dai 14 ai 17 ani diventa di 124 euro per i maschi e 99 per le femmine, per poi scendere nella fascia 18-59 anni a 110 euro per i primi e 90 euro per le seconde. Negli over 60, il limite massimo di spesa mensile scende ancora a 89 euro per i maschi e 75 per le donne. Ai sensi dell’art. 4, dovrà essere pubblicato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto il Registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie elencate nell’art. 2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro nazionale, le Regioni devono provvedere ad adeguare le modalità di erogazione degli alimenti senza glutine.

L’ultimo articolo (il n. 5) del decreto abroga il decreto ministeriale del 4 maggio 2006, che fissava i precedenti limiti di spesa.

Silvia Silvestri

