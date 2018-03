Il vaccino è un diritto ma vaccinarsi è anche un dovere: triplicati in Italia i casi di morbillo

I genitori tendono a non vaccinare più i loro figli ma il risultato è che, non volendo, stanno creando loro un vero e proprio danno e oggi quel che è peggio è che il danno non è limitato ma con il tempo, non troppo tempo, inevitabilmente si sta amplificando. La settimana scorsa il Ministero della Salute ha definito “preoccupante” l’aumento dei casi di morbillo registrata nel nostro Paese dall’inizio 2017. Durante i primi tre mesi dell’anno sono stati registrati 700 casi di contagio rispetto al 2016 e il dato è preoccupante considerato che l’aumento dei casi in Italia è stato ben del 230%. Il Ministero della salute ha chiarito in più occasioni che quando il numero di non vaccinati diventa abbastanza elevato, da permettere la circolazione del virus, il contagio si espande finché non viene fermato dalle barriere immunitarie di chi è vaccinato e ne impedisce la diffusione. Se la copertura vaccinale fosse a livello ottimale, ovvero pari almeno al 95% sarebbe sicuramente più facile evitare contagi inutili e gratuiti oltre che pericolosi. Ad oggi in Italia la percentuale di bambini vaccinati contro il morbillo non supera l’85%, pertanto il rischio di contagio torna ad essere elevato. È recente la notizia del bambino di Falconara di soli sei mesi – quindi di un’età alla quale non è ancora possibile somministrare il vaccino contro il morbillo – che è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale Salesi di Ancona perché aveva contratto il virus. In caso di bambini così piccoli le complicanze respiratorie del morbillo possono essere molto gravi, pertanto si è dovuta adottare ogni precauzione possibile per evitare il peggio - ha confermato la dottoressa Guerri. A quanto pare il bambino ha contratto la malattia venendo a contatto – in maniera non intenzionale – con soggetti non vaccinati che avevano già contratto il virus. I medici dello studio pediatrico Galileo Galilei sottolineano che le vaccinazioni non servono solo a proteggere chi le riceve ma anche la popolazione che sta intorno ai vaccinati e che per una serie di ragioni non può ricevere il vaccino. Il grande dibattito sui vaccini ci fa erroneamente pensare che tutte le opinioni si equivalgano, ma evidentemente non è così. I vaccini servono e proteggono dalle infezioni anche quegli individui che non possono essere vaccinati, per la loro giovane età o perché affetti da gravi malattie come ad esempio la leucemia e che dunque, in caso di contagio, rischierebbero maggiori complicazioni. Gli effetti del morbillo sui pazienti vaccinati sono completamente differenti rispetto agli effetti che questo virus può scatenare in soggetti non vaccinati,diventando anche fatali soprattutto a causa delle infezioni batteriche ad esso collegate. Tanti sono i medici che oggi fanno appello ad una coscienza sociale oltre che personale, spiegando che loro intento non è “vendere vaccini” come molti impropriamente affermano o far guadagnare le multinazionali farmaceutiche, ma solo tutelare la salute di tutti, rimarcando,altresì,che non esiste alcun legame tra vaccini e autismo come molti genitori temono: lo studio che affermò detto legame è stato smentito e screditato ormai da tempo, la rivista stessa lo ha ritrattato dopo che è stato dimostrato che i dati erano stati falsificati, Wakefield è stato radiato dall’Ordine dei medici, eppure la bufala continua a circolare. L’unico dato certo è che il morbillo stava per essere debellato ma oggi alla luce dei dati registrati, con il calo delle vaccinazioni, la così detta “immunità di gregge” si è ridotta, agevolando la circolazione del virus.

