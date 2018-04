L’intelligenza emotiva: risorsa indispensabile per migliorare la nostra vita familiare e affettiva

Secondo una ricerca di JhonGottman, noto Professore di Psicologia all’Università di Washington per gli studi sulla stabilità matrimoniale, il 65% degli uomini aumenta la negatività nel corso di una discussione spesso rispondendo alla tensione con un atteggiamento difensivo anche quando questo non è necessario, rivelando a priori una resistenza all’influenza del partner. Un matrimonio ha l’80% di probabilità di entrare in crisi se l’uomo non è disposto a condividere il proprio potere,anche emotivo, con la propria compagna. La ricerca rileva come la criticità nella coppia si crea più facilmente nei casi in cuil’uomo non ha sviluppato sufficientemente la sua intelligenza emotiva. Una prima conseguenza di questa mancanza è il rifiuto dell’autorevolezza o della determinazione del partner, considerato deleterio alla propria affermazione e determinazione; tutto ciò che proviene dall’altro, talvolta anche una più ferma opinione, viene percepito come un attacco e genera un atteggiamento difensivo che blocca il dialogo, generando automaticamente un contrattacco che molte volte sfocia in una escalation di rabbia e contrasto. Un compagno emotivamente intelligente è in grado di percepire e prendere in considerazione le emozioni, opinioni o anche semplicemente i punti di vista del proprio partner, andando oltre le parole e percependo non solo la realtà in modo più completo ma il senso di ogni conversazione nella sua interezza.Le donne si arrabbiano, a volte esagerano e possono portare la negatività a livelli molto alti ma all’interno dello studio effettuato, si è notato che tendono comunquea mantenere più degli uomini, la considerazione delle emozioni e dei sentimenti dell’altro. La deduzione è che se gli uomini hanno un’intelligenza emotiva sviluppata, la coppia ha molte più chance anche a livelli di tensione elevata o in condizioni di tristezza profonda, poiché in genere, in dette situazioni, sono più inclini alla chiusura non solo verso il dialogo ma in generale verso l’altro. Una coppia può sopravvivere a un conflitto, ad un trauma, a momenti di rabbia, lamentele o critiche, ma tutto fino ad limite soggettivo, oltre il quale la negatività crea solo altra negatività. Se si è in grado di sdrammatizzare il conflitto e fermare l’escalation del processo prima del raggiungimento del punto di non ritorno, la coppia può essere salva. Il collante che mantiene in vita un matrimonio oggi è costituito da vincoli emotivi. Non sono più regole esterne sociali o culturali a saldare l’unione ma qualcosa di personale, profondo, interiore che diventa il reale fondamento del matrimonio. Approfonditi studi sui legami di coppia e sui comportamenti distintivi, hanno dimostrato che ledifficoltà di coppia hanno origine nell’infanzia, dalle differenze fra la realtà emozionale delle bambine e quella dei bambini. Si è osservato un diverso approccio dei genitori verso i figli maschi e verso le figlie femmine: i genitori tendono a discutere maggiormente di emozioni con le femmine piuttosto che con i maschi e, quando giocano con figlie femmine, le madri, esprimono una più vasta gamma di emozioni. Ecco evidenziato “l’errore”. Questo predisporrebbe le bambine, una volta adulte, ad arrivare al matrimonio o comunque ad una relazione di coppia con una maggiore “competenza” emozionale rispetto agli uomini, una maggior capacità di comprendere le emozioni espresse nel linguaggio non verbale, una maggiore propensione ad esprimere i sentimenti e una maggiore capacità di gestione degli stessi. Sviluppare la propria intelligenza emotiva è sempre possibile, anche se maggiore sarà l’età maggiori saranno le resistenze da superare e dunque gli esercizi che si dovranno attuare. Un uomo non timoroso di esprimere i propri sentimenti, entra più facilmente in sintonia con la donna che generalmente ha una naturale predisposizione all’empatia. Tutte le emozioni, incluse quelle di paura o tristezza generano empatia e nelle situazioni più tese questa può evitare il contrasto agevolando la sintonia o la riappacificazione.

